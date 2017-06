La Junta dice ahora que el ‘bypass’ del AVE a Sevilla es «inseguro y un parche» El Gobierno, que impulsa esta infraestructura para acortar el tiempo de viaje entre las dos ciudades, acusa al consejero de Fomento de «demagogia» IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 28 junio 2017, 22:56

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, cargó este miércoles con mucha dureza contra el proyecto del Gobierno central de un ‘bypass’ ferroviario en Almodóvar del Río (Córdoba), para reducir el tiempo de viaje en los AVE entre Málaga y Sevilla. López consideró que la solución que se ha elegido entre las tres opciones posibles –y que ya ha superado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)– será insegura y llegó a compararla con la vía del trágico accidente de Santiago.

El problema está en el radio de la curva, de 500 metros, que para el consejero no es adecuado, por lo que reclamó una modificación del trazado y que la curva sea, al menos, de 1.200 metros. Al respecto, recordó que no hay ninguna solución de este tipo en España con ese radio de giro, en el trascurso de un foro celebrado ayer en Málaga y organizado por el Grupo Joly y Sando. «Los hay que están funcionando a 1.800 metros, a 1.200, a 3.000 y pedimos que se haga en los mismos términos que en otros puntos de España», reiteró.

En este punto, el consejero hizo su crítica más dura, al decir que no quiere que «se cometan errores por una cantidad de dinero muy pequeña» y que «sucedan accidentes indeseables como el de Santiago». López también calificó la solución elegida como «un parche». López manifestó que la solución propuesta por el Ejecutivo central es «restrictiva y no tiene ninguna ambición, ni desde el punto de vista de la seguridad ni de reducción de los tiempos de recorrido». Por ello, reclamó que el trazado se modifique, y aseguró que no se trata de una «pelea política sino de aportación de racionalidad; con muy poco coste más buscar una solución que sea segura y funcional».

Alegación de la Junta

Al respecto, indicó que el trazado propuesto «introduce elementos de disfuncionalidad respecto a la comunicación por AVE entre Madrid y Málaga y Madrid y Sevilla. A su juicio, «más vale hacer las cosas un poco más lentas; es preferible perder seis meses o un año más y no arrepentirnos de haber ido a una solución cicatera y de parche». Aunque la propuesta del Gobierno central es «supuestamente» la más barata, en el análisis coste-beneficio «acaba siendo la más cara sin ninguna duda».

El consejero de Fomento, que en las alegaciones no dijo que fuera peligroso, llegó a compararlo ayer con el accidente de Santiago

Llama la atención que en la alegación que la Agencia de Obra Pública de la Junta presentó durante la información pública no se hablaba en ningún momento de que esta opción pudiera ser insegura por el radio de giro. De hecho, consideraba válido el previsto de 500 metros, con una velocidad máxima de paso de 100 km/h. En este caso, a pesar de la «valoración positiva de la actuación que se plantea», el departamento del Gobierno andaluz sí reclamó la implantación de doble vía, en lugar de vía única (que es lo aprobado actualmente).

«Para mantener el nivel de seguridad del diseño original y no afectar a las circulaciones que existen en la actualidad y a las previstas se debería construir la variante con doble vía y sendos saltos de carnero (viaductos) sobre las líneas de Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga», concluyó la alegación autonómica.

El Gobierno central salió ayer al paso de las declaraciones del consejero de Fomento. El delegado en Andalucía, Antonio Sanz, calificó de «lamentables» y «sumamente demagógicas» la críticas vertidas por el consejero de Fomento contra en proyecto de ‘bypass’ elegido por el Ministerio de Fomento para mejorar los tiempos de conexión entre Sevilla y Málaga. El dirigente del PP pidió que sea «responsable» en el apoyo a un proyecto que, además de ser «viable desde el punto de vista medioambiental», acortará el tiempo de viaje entre Sevilla y Málaga en torno a 20 minutos, con una inversión «razonable». A este respecto, explicó que las otras alternativas de ‘bypass’ descartadas entre las tres que se barajaron inicialmente hubieran conseguido reducciones de tiempo marginales, a costa de incrementar muy significativamente la inversión. Por el contrario, la opción elegida es «medioambientalmente más viable y permite, con una inversión acotada de 32,1 millones de euros, una mejora sustancial».

Al tiempo, recordó que la Junta «dilapidó 280 millones de euros del dinero de los contribuyentes» en el trazado directo que impulsaba entre ambas ciudades, y que dejó inacabado; al tiempo que recordó que tuvo que devolver el dinero al Banco Europeo de Inversiones (BEI).