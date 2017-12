¿Por qué este jueves 7 de diciembre no hay colegio en Málaga capital? Imagen de archivo de niños entrando a un colegio. / SUR El calendario escolar incluye este año dos puentes debido a que se recuperan fiestas locales SUR Martes, 5 diciembre 2017, 18:10

¿Hay colegio este jueves? La pregunta corre como la pólvora en los grupos de whatsapp de padres que no tienen muy claro si el día es lectivo o no. En este curso, sí hay puente y finalmente el día 7 de diciembre no habrá clases en Málaga capital. Todo es debido a que el calendario escolar 2017-2018 incluye dos ‘puentes’ que se originan tras recolocar los días festivos que se recuperan al no coincidir fiestas locales con el periodo lectivo.

Así, en Málaga capital (y otros municipios de la provincia que tengan dos días que 'recuperar') uno se sitúa en el día 7 de diciembre (entre los días festivos 6 y 8), de ahí que no haya clases. El otro día que se recupera será el 30 de abril (lunes, víspera del festivo 1 de mayo). En los municipios donde solo hay una fiesta local coincidente con periodo no lectivo ese día se recupera el 30 de abril.

Todo para que los días lectivos son los mismos en todos los centros escolares andaluces, 178 para el caso de Infantil y Primaria y 175 en el resto de enseñanzas.

Además de las fiestas de carácter nacional o regional, hay que señalar que en Málaga sigue en vigor la denominada semana blanca. Irá del 26 de febrero al 2 de marzo, e incluye tanto el festivo del 28 de febrero como el lunes 26, declarado día de la comunidad educativa. Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre al 8 de enero y Semana Santa del 24 de marzo al 1 de abril.

Aquí tienes todo el calendario escolar 2017-2018 que te ayudará a resolver algunas de las preguntas más habituales.