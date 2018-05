Juan Galiardo: «Veo al taxi como un socio potencial; en Uber nos encantaría trabajar con ellos» Juan Galiardo, momentos antes de la entrevista concedida a SUR / FRAN ACEVEDO El director general de Uber en España resalta el «potencial turístico» de la Costa para justificar su desembarco este verano FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Domingo, 13 mayo 2018, 01:12

Uber ha revolucionado esta semana el sector del taxi en la Costa del Sol con su decisión de empezar este verano a prestar servicio en el litoral comprendido entre Málaga y Marbella con un mínimo de 200 coches con chófer (VTC). Desde el gremio de taxistas ya han advertido de que no se van a quedar parados ante la proliferación de este tipo de vehículos en la provincia, aunque el director general de esta plataforma digital en España, Juan Galiardo, lanza en esta entrevista un mensaje conciliador y se muestra «convencido» no sólo de que hay mercado suficiente para taxis y VTC, sino que ambos servicios pueden ser complementarios. En cuanto al lanzamiento, se muestra «muy optimista» en ampliar el radio de cobertura a más zonas de la provincia.

–Como imaginaría, el anuncio del desembarco de Uber en la Costa del Sol no ha sido bien recibido por el sector del taxi. Les acusan de provocar y de caldear el ambiente.

–Entendemos que la llegada de nuevas licencias y nuevos operadores genere inquietud en el taxi, pero estamos convencidos de que hay hueco para todos porque el mercado va a ir creciendo, ya que cada vez más personas dejarán el coche y se moverán de esta forma. Para nosotros, esta dinámica de conflicto del taxi contra Uber es una pena. Llevamos tiempo diciendo que vemos al taxi como un socio potencial y nos encantaría poder trabajar con ellos a través de una aplicación. Igual que la gente puede abrir la 'app' para pedir una VTC también puede hacerlo para pedir un taxi. Sería un canal de venta más y una forma de complementar sus ingresos.

«Cuando se habla de liberalización del sector se crea una imagen del salvaje Oeste, pero no es así»

–Para llegar a ese punto, hay que tener en cuenta que las tarifas del taxi están fijadas por las administraciones mientras las de las VTC están liberalizadas. ¿Cuál va a ser la tarifa de Uber en Málaga?

El precio aún no está definido, pero a modo de referencia en ciudades como Madrid es un 15 ó un 20% más barato de media. En trayectos cortos puede ser similar, pero en los más largos, como puede ser desde el aeropuerto hasta Marbella, el ahorro puede ser más sustancial. Ese ahorro viene de un abaratamiento de costes que tiene que ver con la tecnología, porque al pedirse a través de la 'app' evita perder el tiempo en una parada o consumir combustible circulando por la ciudad. No hemos inventado nada, pero mediante un sistema de asignación anticipada el conductor que lleva un cliente al aeropuerto ya tiene una petición del siguiente cliente que está esperando.

–Y esa tarifa, ¿variará en función de la demanda?

–En Madrid y Barcelona tenemos un precio dinámico, pero afecta a un porcentaje de viajes muy bajo. En general, el precio siempre es el mismo independientemente de si hay más o menos tráfico y, además, antes de contratarlo, el cliente ya sabe cuánto le va a costar exactamente, no una estimación. Pero en momentos puntuales, cuando la demanda es muy superior a la oferta como puede ser un partido de fútbol o un gran evento, la forma en la que nosotros intentamos equilibrar oferta y demanda es subiendo circunstancialmente los precios. Pasa lo mismo con los hoteles o las aerolíneas.

–Por ejemplo, en feria...

–En una feria, la probabilidad de que el precio dinámico se active es más alta, pero no para toda la semana de fiestas sino en un momento puntual de pico de demanda.

–Anteriormente destacaba que los conductores de Uber no pueden tener antecedentes penales y que deben cumplir otros requisitos. ¿Se controla también que ninguno realice prácticas prohibidas como la captación de clientes en la vía pública, tal y como denuncian los taxistas?

–Los principales interesados en que eso no ocurra somos nosotros. Los conductores nos dicen que no sienten la necesidad de hacer eso porque les resulta comodísimo recibir la petición a través del móvil y no tener que estar circulando para conseguir servicios.

–Me refiero a lo de circular cerca de paradas o de alguna zona de gran afluencia para que el vehículo aparezca en la aplicación.

–La captación es algo activo, es decir, salir del coche y que a alguien que no esté pensando en usarme le hago saber que puede subir al coche.

«Somos muy optimistas en la Costa del Sol. Nuestra intención es seguir creciendo aquí»

–Primero Madrid, luego Barcelona y ahora la Costa del Sol. ¿Por qué?

–Es una decisión que nos ha llevado tiempo, pero que hemos tenido clara por el tremendo potencial turístico que tiene la Costa del Sol. Y lo vemos no sólo con las cifras de viajeros y pernoctaciones, sino también con nuestros propios datos porque aunque aún no estemos operando aquí sí que podemos medir la cantidad de gente que abre la aplicación para intentar moverse por la zona. El pasado verano fueron 150.000 personas de 138 nacionalidades.

–En cualquier caso, la expansión está siendo más ordenada que en la primera experiencia de Uber en España (con conductores no profesionales ni licencia de VTC, que fue anulada por los tribunales).

–Lanzar el servicio entre particulares fue un error. Cuando se habla de conflicto con el taxi asumimos nuestra parte de culpa porque decisiones del pasado afectan a nuestra reputación, pero con las nuevas formas de hacer las cosas pretendemos que nos vean como un aliado y confiamos en poder sentarnos con representantes de las asociaciones para darle acceso a ellos a través de Uber.

–¿Han contactado con los representantes del taxi en la provincia?

–De momento no, pero nuestro plan de aquí al lanzamiento es hablar con todos los agentes implicados. Nos encantaría explicarles mejor cómo podríamos colaborar y que toda esa inquietud se traslade en entendimiento y en ganas de trabajar juntos. No en conflicto.

–¿Por qué en la franja desde Málaga a Marbella y no toda la Costa?

–En el lanzamiento buscamos garantizar una experiencia buena para el pasajero. Si cogemos una zona demasiado grande nos arriesgaríamos a que el cliente no encontrase un coche cerca. Vamos a empezar por esta zona, pero nuestra intención es seguir creciendo, y si en los primeros días hay suficiente disponibilidad de vehículos estaremos encantados de aumentar la zona. En cualquier caso, somos muy optimistas.

«Lanzar el servicio entre particulares fue un error en 2014; esa decisión afecta a nuestra reputación»

–Hablaba de un mínimo de 200 coches para empezar...

–Al tratarse de una zona tan grande, entendemos que con menos de 200 coches sería complicado garantizar un servicio de calidad. Necesitamos un volumen alto, y por eso confiamos en contar con el mayor número posible de socios con licencia de VTC. En este sentido, quiero remarcar que nosotros no tenemos licencias, sino un cliente que es el titular de la autorización y otro, que es el viajero. En los próximos meses van a llegar más licencias así que esperamos incorporar un volumen importante. En cualquier caso, nosotros no exigimos exclusividad.

–Entendiendo que la ley permite a VTC de otras comunidades autónomas trabajar en el resto del país siempre que no superen el 20% de la facturación por trimestre, ¿se puede ver un desembarco masivo en momentos de gran demanda?

–En la Costa sólo vamos a admitir socios con licencia en Andalucía (ahora son 1.182, de las que 612 están en Málaga), que pueden trabajar en cualquier municipio de la región

–Uber es firme defensor de la liberalización total del mercado. ¿No cree que se está creando una burbuja en torno a las VTC que puede acabar estallando?

–Cuando se habla de liberalización se crea una imagen del salvaje Oeste, como que implica que no hay ninguna regulación. Y no es así. Cuando hablamos de una mayor liberalización dentro del proceso de apertura del mercado que ya ha empezado, es del número de personas que pueden acceder a ese servicio y tiene que ver con la demanda que hay. Eso no es contradictorio con que haya requisitos para ofrecer este servicio, como que sean conductores profesionales, con un seguro comercial que cubra al pasajero, con modelos de vehículos más sostenibles o que los chóferes pasen un chequeo de antecedentes penales o hablen idiomas. Estamos de acuerdo con esos requisitos porque perseguimos la mayor calidad, y donde no están esos requisitos nos lo imponemos. Pero no compartimos esas barreras artificiales. El debate no debe estar en Uber contra el taxi, sino en qué es lo mejor para la Costa del Sol.