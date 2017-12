Los interinos no estarán obligados a presentarse a las oposiciones para seguir en la bolsa de trabajo Educación tratará de hacer efectivo el acuerdo para los exámenes de 2018, aunque el trámite legal puede durar seis meses FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 7 diciembre 2017, 00:29

Los profesores interinos no estarán obligados a presentarse a los exámenes de oposiciones para mantenerse en las bolsas de trabajo, como venía sucediendo hasta ahora. Así lo han acordado la Consejería de Educación y los sindicatos representativos del sector en una reunión esta misma semana. La intención de todas las partes es que la supresión de la obligatoriedad de participar en el proceso de oposiciones entre en vigor para las de este próximo año, a celebrar en junio para los cuerpos de profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (conservatorios o idiomas, entre otros). Aunque la Consejería advirtió que el trámite administrativo requerirá de casi seis meses para poder completarse.

Los sindicatos han celebrado esta decisión de la Consejería de Educación, que supone la modificación de algunos de los artículos del decreto 302/2010, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes. Los artículos 20 y 22 de este decreto se refieren a las bolsas de trabajo para sustituciones. Y señala que el personal integrante de las bolsas, tanto interino como aspirante, debe concurrir a los procesos selectivos para el ingreso en la función pública docente, como condición para la permanencia en la correspondiente bolsa.

La Junta convocará este próximo junio la mayor oferta de empleo público, más de 5.000 plazas en Secundaria y FP

Desde ANPE se celebra la consecución de esta reivindicación del profesorado interino y entiende que la obligación ahora suprimida «carece de sentido, sin el respaldo paralelo de un acuerdo de estabilidad». Comisiones Obreras, por su parte, la obligatoriedad de participar en las oposiciones ya no tiene sentido «porque el sistema educativo ha sufrido numerosos recortes de profesorado y a pesar del crecimiento que ha experimentado este curso por la reducción de la carga lectiva a 19 horas, no se han alcanzado las plantillas existentes antes de la crisis, por lo que este requisito no tiene sentido alguno». CGT, en cambio, propone una doble vía de acceso a la función pública docente: el concurso-oposición, como hasta ahora, y la reserva de unas plazas para el colectivo de interinos mediante un concurso de méritos. Este sindicato ha convocado una concentración de personal interino el sábado día 16 en Sevilla.

Otra de las reivindicaciones sindicales, que las pruebas de las oposiciones no sean eliminatorias, se ha topado con el rechazo del Ministerio de Educación. Sí se ha retrasado hasta 2020 la renovación de los temarios. La Consejería de Educación convocará este próximo año más de 5.000 plazas para Secundaria; 25.000 entre profesores y maestros hasta 2022.