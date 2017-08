Ignacio López cuestiona que se pida un 20% de los avales Ignacio López. / SUR El miembro de la ejecutiva federal del PSOE y cabeza visible del sanchismo en Málaga solicita que se exija un 3% ANTONIO M. ROMERO Jueves, 3 agosto 2017, 00:39

Ignacio López, miembro de la ejecutiva federal del PSOE y cabeza visible del sanchismo en Málaga, cuestionó ayer que se pida un 20% de avales –en la provincia unos 1.300– para poder optar a la secretaría general del partido en el proceso de primarias que se celebrará en septiembre y consideró que esta medida es «un cerrojo» a la participación.

López, en una reflexión en su perfil de la red social Facebook, sostuvo: «Estoy leyendo muchas palabras de cambio, participación y militancia en el socialismo malagueño, cosa que realmente me alegra. Esas palabras no son conceptos vacíos, sino que tienen contenido. Podríamos empezar a dárselo desde ya, por ejemplo decidiendo que en las primarias para la elección del secretario general de Málaga se exigiera un 3% de avales y no un 20%, ya que podemos elegir, pues los estatutos aprobados en el 39 Congreso así lo establece. La primera opción es un cambio, que fomenta la participación de la militancia, la segunda es la negación del cambio y un cerrojo a esa participación. Empecemos a cambiar todos juntos para pasar de las palabras a los hechos, en nuestra mano está».

Cabe recordar que el 39 Congreso del PSOE, celebrado en Madrid el pasado junio, aprobó una modificación de los estatutos donde se establece que para optar al puesto de secretario general en una provincia será necesario presentar sólo el 3% de los avales, aunque también se dio luz verde a que las federaciones territoriales decidieran, cara a los procesos orgánicos de este año –como el caso de Málaga–, si se acogían a este sistema o al anterior, que exige el 20% de avales. Andalucía, en su congreso regional del pasado fin de semana, aprobó acogerse a este último.