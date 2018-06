Así es la historia de amor de y Pepita y Gregorio (Chiquito) cantada por Idígoras Fragmento del vídeo proyectad con sombras chinescas del mismo incrustadas de Gregorio y Pepita. El humorista gráfico de SUR presentó en sociedad su particular homenaje musical a la pareja rodeado de amigos LUIS MORET Málaga Jueves, 28 junio 2018, 00:26

«Un día el azar los unió,

cupido estaba de buen humor...

En un caballo llegó desde Bonanza cargado de amor...

el cantante y la bailarina se inventaron la nueva vida

de la condesa y el condemor».

Este fragmento de 'Balada de Pepita y Gregorio' da una idea por dónde va el homenaje musical a la historia de amor de Chiquito de la Calzada (Gregorio Sánchez) y su mujer Pepita (Josefa García), que el humorista gráfico de SUR, Angel Rodríguez Idígoras, ha querido grabar con ayuda de su vecino y amigo Jesús Durán, conocido compositor y teclista, que ha acompañado a figuras como B. B. King o Raimundo Amador. El tema, cuyo videoclip fue presentado ayer, más que como una balada hay que imaginárselo con un ritmo alegre estilo New Orleans de los años veinte, charleston o incluso de escena de piano de película del Oeste. «Es que lo de balada me gustó para el título de la canción, pero no lo es», reconoce Angel Idígoras que indica la idea de hacer una canción -es otra de sus virtudes artísticas que practica más bien en la intimidad- nació al día siguiente del fallecimiento de Chiquito de la Calzada. Vio en SUR la viñeta que su hermano Pachi dedicó al humorista y a Pepita, su gran amor, con la que se reencontraba en el cielo. Pensó que era un precioso tema para dedicarle una canción. Junto a Jesús Durán se puso manos a la obra y así salió la canción que ayer tuvo su puesta de largo en formato videoclip en en el restaurante Woodstock, en Huelin, muy cerca de donde vivían Chiquito y Pepita. La figura de ambos se paseó por la pantalla en la que se proyectó la obra audiovisual, realizada como trabajo de los alumnos de 'Schooltraining' con la técnica de las sombras chinescas. Pero no sólo hubo proyección. Angel Idígoras estuvo acompañado, además de por Jesús Durán, que contó alguna anécdota con Chiquito, por Eduardo Retamero, líder de «Boleros imperfectos» y Tatiana, 'La negra', joven blanca con voz de soul, que hicieron disfrutar a los asistentes con sus temas. Muy malaguita el 'vals malagueño' de Retamero, que también dedicó otro tema con temática medioambiental en el trasfondo de lo que era un restarante vegano. Tatiana comenzó con el tema 'Back to black' de Amy Whinehouse y luego terminó con uno de Sting.

Idígoras y Jesús Durán contando los entresijos de la canción.

Idígoras y Durán mantuvieron un entrenenido mano a mano para desgranar algunos de los entresijos de la canción. «El primer consejo que me dio Jesús, era que empezara a cantar muy contento», explicó Idígoras.

Muchos amigos en el acontecimiento que, además, tuvo un componente solidario ya que aportaron alimentos no perecederos para una campaña para Centro de refugiados de Atenas que desarrolla la ONG Conectando Pueblos y en la que colabora Enjipai de Mijas.

Con esta nueva creación, Chiquito suma otro homenaje, en este caso a su historia de amor, en forma de canción, que ya puede verse en Vimeo y en Youtube.

Tatiana 'La Negra' y Eduardo Retamero actuaton antes de que se proyectara el videoclip.