El Gordo reparte 129 millones en Málaga

«Esto va para las hipotecas de mi hijo»

AGUSTÍN PELÁEZ Y JUAN SOTO. Alegría, emoción, alguna lágrima y, sobre todo, unas Navidades que serán diferentes. Así han vivido esta mañana los malagueños agraciados con El Gordo del sorteo extraordinario de Navidad. Nada más conocer que les había tocado, algunos de los afortunados se acercaron a celebrarlo a la administración La Biznaga donde lo habían comprado.

Uno de ellos fue Manuel Guerrero, de 28 años, que compró cinco décimos. Guerrero, que trabaja en la empresa de aire acondicionado Huespi, señaló que fue su padre quien compró el décimo premiado y admitió que aún estaba asimilando la buena noticia y que por ahora no sabe en qué gastará el dinero que va a recibir, aunque estaba, lógicamente, «tremendamente contento».

También se acercó a La Biznaga José Gómez Fernández, que llevaba un décimo del 71.189. Este malagueño, que cobra según dijo 670 euros de pensión, comentó que destinará el premio «a las hipotecas de sus hijos». Este malagueño, que tiene también once nietos, no ocultaba su lógica alegría y destacaba que, si con suerte le «sobraba aún algo» después de ayudar a sus hijos, se iría de viaje con su mujer.

«Estamos eufóricos»

La suerte viajó desde la calle Mármoles a otros puntos de la ciudad como el gimnasio O2, en El Perchel, o a Tabacalera, en plena Carretera de Cádiz. A este último lugar llevó la suerte Manuel (no quiso decir el apellido), un trabajador del Área de Movilidad que compró unos 70 décimos del Gordo. «Una compañera que estaba de permiso ha llamado para avisarnos de que había tocado y no nos lo podíamos creer. Nos hemos puesto todos como locos a leer los periódicos para confirmarlo. Estamos eufóricos», relató.

Las historias se han ido sucediendo en estos primeros momentos. Paco y Sebastián son dos hermanos propietarios de la cafetería ‘PacoSebas’, ubicada en la calle Peso de la Harina, en la zona de Mármoles, en la capital. A última hora, los dueños de este negocio –que lleva un año abierto– decidieron hacer un trueque y cambiarle uno de los décimos para el sorteo de la Lotería de Navidad que vendían en su establecimiento a la panadera de su misma calle. Acordaron que lo jugarían a medias. Y lo que no esperaban es que ese intercambio les haría millonarios. La sorpresa les llegó de la mano de los propios clientes. De hecho, fueron éstos –la mayoría vecinos del barrio– los que les dieron la buena nueva más de diez minutos después de conocerse el primer premio. «Estábamos tan liados de trabajo, con el bar lleno de gente, que ni habíamos podido mirar el número premiado. Cuando nos lo dijeron no nos lo podíamos creer y empezamos a saltar, a gritar y por supuesto a brindar», relataron entre lágrimas, visiblemente emocionados. «No he parado de dar botes desde que me enteré. Esto es suerte y lo demás tonterías», subrayó Sebas.

La encargada de que la diosa Fortuna haya tocado a la puerta de PacoSebas no es otra que Ana Isabel Díaz, dueña de la Panadería ‘Peso de la Harina’, ubicada en la misma vía en el número 15. Esta empresaria, que lleva dos meses y medio con el negocio, no daba crédito a lo ocurrido. De hecho, tras conocer la noticia ha seguido trabajando. Como ella misma dijo a SUR, también a última hora decidió mandar a su hermana a la administración de lotería del barrio a comprar 15 décimos para revenderlos ella en su establecimiento. Pero curiosamente buscaba otro número. «Ella llevaba uno en mente pero no estaba y cogió uno al azar, que finalmente ha resultado ser el Gordo», remarcó la agraciada, que además lleva uno de los décimos premiados.