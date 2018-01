El frío se intensifica en la provincia con temperaturas bajo cero Las comarcas de Ronda, Antequera y la alta Axarquía permanecen hoy en alerta por nevadas, que pueden ser intensas por la mañana FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 8 enero 2018, 00:52

El frío ha tardado en llegar, pero ahora que se deja sentir en la provincia tiene previsto quedarse al menos durante unos días. Así que toca abrigarse, y mucho, para salir a la calle y tirar de calefacción en casa. ¿Cuánto tiempo? Dependerá de cómo evolucione el frente que está barriendo todo el país, aunque en principio se espera que el termómetro empiece a subir el miércoles. Pero no demasiado y en forma de tregua, ya que se espera un nuevo descenso cara al fin de semana. El temporal más gélido en lo que va de invierno ha dejado un suave manto blanco en los puntos más altos de la provincia, pero la idílica estampa que ha atraído a numerosas familias que han aprovechado el fin de semana para disfrutar de la nieve también ha venido acompañada de una brusca caída de las temperaturas con registros bajo cero no sólo en la montaña, también en suelo urbano como los -1º C registrados ayer en Ronda y Antequera.

Ayer volvió a nevar en toda la franja montañosa que bordea la provincia, desde la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves hasta las cumbres axárquicas de Tejeda, Alhama y Almijara, pasando por El Torcal, donde hasta las 15.00 horas se mantendrá activado el aviso amarillo por nevadas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota se situará entre los 600 y los 900 metros, aunque las nevadas más intensas se esperan para primera hora de esta mañana en Antequera. En Ronda, el aviso se mantendrá hasta las 12.00 horas por acumulación de nieve por encima de los mil metros, mientras que el frente se irá alejando por la alta Axarquía (Alfarnate o Alfarnatejo, donde la alerta está activa hasta las 18.00 horas.

La inestabilidad será la nota predominante durante la primera mitad de la semana

Ante este panorama, los servicios de emergencia y Protección Civil piden precaución al volante. Cabe destacar que en El Torcal, donde volvieron a caer copos en la tarde de ayer, sigue cortada la carretera de acceso para los vehículos individuales, según informó Protección Civil de Antequera. Además, ante las heladas se recomienda no acceder en coche, por el riesgo de quedar atrapados y deslizarse con el vehículo.

Donde también acudieron ayer centenares de personas a disfrutar de la nieve fue a los municipios más altos de la Axarquía, como son Alfarnate y Alfarnatejo, aprovechando que el cielo estuvo despejado durante toda la mañana. No obstante, por la tarde volvió a cubrirse de nubes y llovió en forma de aguanieve. Las carreteras de acceso no presentaron complicaciones tras el trabajo de las máquinas quitanieves y el esparcimiento de sal durante la jornada del sábado. Las sierras cercanas, como las de Enmedio, las Lomas del Aire, el Prado de Herrera y el Llano de las Chozas, son las zonas de Alfarnate que acumulan más nieve. Por su parte, el techo de la provincia, La Maroma, con 2.068 metros de altitud, también permanece cubierto de un copioso manto blanco, al igual que las otras cimas más altas del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, como Navachica, El Lucero o el Tajo del Sol.

Precipitaciones para hoy

Para la jornada de hoy, además de las nevadas en la zona norte de la provincia, también se prevén precipitaciones de forma generalizada a lo largo y ancho de toda la geografía malagueña. Durante la primera mitad del día podrían producirse algunos aguaceros que pueden ser ocasionalmente fuertes en el litoral, mientras en el interior se prevé la misma tónica que ayer. Según los datos de la Red Hidrosur, dependiente de la Consejería de Medio ambiente, y del Centro de Meteorología, donde más llovió ayer fue en Villanueva de la Concepción. Eso sí, apenas cayeron 1,7 litros por metro cuadrado, mientras que en Málaga capital la lluvia de primera hora de la tarde dejó 0,3 litros.

Volviendo al frío, la peor parte se la seguirán llevando los vecinos de las comarcas de Antequera, Ronda y la Alta Axarquía, ya que las temperaturas mínimas se situarán tanto hoy como mañana por debajo de los cero grados, mientras las máximas oscilarán hoy entre los 3 y los 5 grados, subiendo el martes hasta los 10. La sensación térmica será más suave en el litoral, aunque no demasiado. En la capital el termómetro se situará hoy entre los 7 y los 11 grados, mientras que en Vélez oscilarán entre los 4 y los 12; y en Marbella, entre los 8 y los 12.

Al margen de las temperaturas, la semana que hoy comienza estará marcada por la inestabilidad. Para hoy se esperan cielos cubiertos con precipitaciones, sin descartarse chubascos localmente fuertes en el litoral, que empezarán a remitir a lo largo de la tarde. Pero será solo un respiro, porque la lluvia volverá a hacer acto de presencia a partir del mediodía del martes y continuará hasta el miércoles. La climatología mejorará el jueves, pero podría volver a empeorar a última hora del viernes y abarcar todo el fin de semana.