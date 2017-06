Fomento y Renfe mantienen el caos en los cercanías de Málaga y la Costa del Sol El ministerio de Íñigo de la Serna sólo plantea posibles soluciones a partir de la semana que viene IVÁN GELIBTER Viernes, 16 junio 2017, 18:59

"Yo ya lo tengo asumido. Me siento en la estación y a esperar que quiera pasar". Con esta frase, pronunciada por Rosario, una usuaria habitual de la línea de Cercanías entre Málaga y Fuengirola, se resume la jornada de hoy en las distintas estaciones de la línea más rentable de toda España. Aunque en este caso las incidencias estén ocurriendo por la tarde, Renfe ha vuelto a cancelar varios trenes en ambos sentidos, una realidad que lleva repitiéndose desde hace aproximadamente una semana y sobre la que no hay una explicación concreta al respecto.

Aunque la empresa lo haya anunciado en un aviso de su página web, los usuarios que llegaban esta tarde a la Estación María Zambrano no se daban cuenta de esta problemática hasta que llegaban al andén, ya que las pantallas no lo especificaban. "No hay derecho, llevamos así varios días, sin saber nada y sin que ni siquiera el que nos vende los tickets lo sepa", comentaba otro usuario. En el andén, un caos absoluto en el que apenas había espacio para los viajeros, ya que el primer tren anulado ha sido el de las 14.50 horas, en plena hora punta de la salida del trabajo.

Pasajeros abarrotan uno de los trenes del cercanías este mediodía en la estación María Zambrano. / Ñito Salas

El Ministerio de Fomento que encabeza Íñigo de la Serna y Renfe sólo plantean posibles soluciones a partir de la próxima semana, cuando al parecer contarán con los medios necesarios para que el tren de Cercanías entre Málaga y Fuengirola recupere la normalidad.

Por su parte, el subdelegado, Miguel Briones, ha asegurado en un comunicado que "a partir del lunes y en los días siguientes se podrá contar con la incorporación de nuevos maquinistas que darán solución a los problemas técnicos derivados de la rotación de personal alegada por la operadora ferroviaria".

"La solución será la incorporación de maquinistas de otras provincias para poder cubrir todos los turnos y viajes previstos hasta recuperar la normalidad en el servicio diario", ha señalado Briones, que ha añadido que la coincidencia en el tiempo de algunas bajas con jubilaciones al inicio del verano han ocasionado los problemas.

En la Línea C-1 de Málaga circulan cada día laborable 104 trenes, con una frecuencia de paso de veinte minutos, "lo que garantiza sin duda las comunicaciones ferroviarias en el litoral de la provincia", ha dicho el subdelegado.