La flota pesquera malagueña, amarrada a causa del temporal de olas, viento y lluvia Salvador Salas Sólo una embarcación de arrastre con base en el puerto de Caleta de Vélez ha salido hoy a faenar a pesar de las condiciones climáticas AGUSTÍN PELÁEZ Lunes, 11 diciembre 2017, 11:49

El fuerte temporal de olas en el litoral malagueño mantiene a la flota pesquera de la provincia, integrada por unas 250 embarcaciones, amarrada en los cinco puertos de la provincia (Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga y Caleta de Vélez). Sólo una única embarcación de arrastre con base en el puerto de Caleta ha salido a faenar a pesar del viento con fuerza 7 y 8 que sopla en el litoral y que está causando olas de hasta 2,5 metros de altura. Al menos, así lo ha confirmado esta mañana la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez, María del Carmen Navas. El principal puerto pesquero de la Axarquía y de la provincia en volumen de capturas cuenta con una flota de 81 embarcaciones, las cuales llevan cinco días sin faenar, concretamente desde el pasado jueves, aunque sólo hoy ha sido por motivos climáticos. Los cuatros días restantes ha parado por el puente festivo de la Inmaculada. “En Caleta de Vélez decimos pasar el festivo del miércoles 4 al jueves, razón por la cual llevamos cinco días sin pescar”, ha explicado Navas.

El paro de hoy a causa del temporal afecta a todos las artes de pesca (cerco, arrastre, artes menores, marisque y pulpo) de los cinco puertos, según el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia, Miguel Ángel Carmona. “Los armadores han decidido no salir a faenar al no poder garantizar que los marineros desarrollen su trabajo en condiciones mínimas de seguridad, a la vez que por las malas condiciones para maniobrar”, ha declarado Carmona.

La flota pesquera de la provincia la conforman unas 35 embarcaciones de arrastre, una treintena también de cerco, 126 de marisquero y unas 60 de artes menores. El puerto malagueño con más embarcaciones dedicadas a la pesca es el de Caleta de Vélez, con 81.

Para María del Carmen Navas, estar cinco días sin faenar no es bueno para el sector, ya que si no hay pesca ni armadores ni marineros cobran. “Si no faenan no ingresan nada y armadores y marineros van a partes, lo que significa que se reparten el valor de las capturas en la lonja”, ha manifestado Navas, que ha señalado además que este mes es bueno para el sector, ya que las cercanía de la Navidad hace que las capturas alcancen una cotización mayor, sobre todo en el caso del marisco.

Con la flota amarrada casi en su totalidad Málaga no podrá tener hoy ni mañana en sus mercados pescado fresco del día del litoral.