«Ha fallecido mi padre, pero gracias a ellos tengo muchos padres» Un momento del encuentro. / SUR La Comisaría Provincial acoge un encuentro para dar a conocer la actividad de la Fundación de Huérfanos de la policía, que ayuda a más de 1.600 hijos del Cuerpo

Empezó siendo un encuentro institucional. El presidente de la Fundación de Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía, Gonzalo Alonso Hernández, se sentó al centro, flanqueado por el comisario provincial, Francisco López Canedo, y por el de Seguridad Ciudadana, Roberto Rodríguez, comenzó por exponer la labor de la institución que representa. Después, mostró un vídeo para salir de la frialdad de las cifras y entrar en las emociones. «Ha fallecido mi padre, pero gracias a ellos tengo muchos padres», afirmaba emocionada una de las chicas, hija y huérfana del Cuerpo, que aparecía en la pantalla.

El encuentro, celebrado el miércoles en la Comisaría Provincial, en una sala de control abarrotada de familiares y compañeros, pasó muy temprano de las historias gráficas que mostraba el vídeo a las de carne y hueso. Experiencias muy cercanas, sentadas en la silla de al lado, de hijos o hermanos que, cuando la vida muestra su peor cara, han encontrado ese calor en la policía a través de la fundación, que actualmente presta atención a 1.320 huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía –991 menores de 30 años, edad hasta la que reciben prestaciones– y 329 con algún tipo de discapacidad, supuesto este último en el que son vitalicias. En Málaga, reciben ayudas 48 hijos de agentes fallecidos.

«Voy a intentar no emocionarme, aunque seguro que lloro...», anunciaba uno de los beneficiarios que quiso compartir su experiencia con los asistentes. «Mi padre fue policía y mi hermano gemelo está ahora mismo en Ávila (ciudad donde se encuentra la Academia del Cuerpo). Tengo 31 años y quiero deciros que, gracias a la ayuda, he sacado Magisterio y un máster», expuso el joven, que abogó por reciclar la información para animar a los funcionarios a aportar su grano de arena. Y apostilló: «Todo el mundo cree que no le va a pasar a uno, hasta que le pasa...».

La Fundación de Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía se creó a comienzos del siglo pasado y cuenta con la aportación de más de 36.000 funcionarios de la policía ayudan social y económicamente a los huérfanos de sus compañeros –con una aportación voluntaria del 0,5% del salario base más trienios, lo que supone de tres a ocho euros al mes.

Apoyo psicológico y educativo

Además de ayuda económica, la fundación ofrece apoyo psicológico, educativo y social y pone a su disposición herramientas y medios que faciliten su incorporación al mercado laboral mediante jornadas, talleres, cursos y campamentos. «Hace solo un año que murió mi marido», expuso otra de las asistentes. «Él pagaba la cuota, pero no nos lo decía. Si la gente, los compañeros, realmente supieran para lo que es, todos lo darían. Es el mejor regalo que puede hacer un policía en activo, porque es importantísimo proteger a nuestros niños».

El encuentro tenía como objetivo informar a todos los funcionarios de las actuaciones y programas de la fundación, pero también animar a que los policías se incorporen a la misma, ya que cada año hay más bajas que altas por las jubilaciones. Algunos de los presentes abogaron incluso por que la cuota fuese obligatoria para todos los funcionarios, y los representantes sindicales presentes en la reunión anunciaron una campaña informativa. «Tenemos que impedir esa tendencia a borrarse de todo», intervino el secretario de Confederación Española de Policía (CEP) para Andalucía Oriental, Juan Carlos Gil, presente en el encuentro. «Cambiaremos el 'Unidos por la equiparación' –lema de la lucha por la igualdad salarial respecto a otros cuerpos– por el 'Unidos por la Fundación de Huérfanos de la Policía'».

El encuentro también sirvió como generador de ideas para cambiar dicha tendencia. «Mi hermana fue benefactora. Con 23 años –edad que ella tenía cuando murió su padre– me vi sin ningún tipo de ayuda, pero a los tres meses me acordé de la fundación. Las psicólogas llamaron a mi hermana y eso le abrió la mente. Aprendió idiomas y ahora está en Dallas (EE UU) dando clase. Todos los compañeros deben saber lo que hace la fundación, porque muchos de ellos lo desconocen», contó uno de los asistentes, que además es inspector en Marbella. «Nos falta reflejarnos –intervino otra de las presentes– en la seña de identidad de la policía: ser compañeros».