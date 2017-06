UGT exige medidas para que los trabajadores también noten la salida de la crisis SUR El sindicato pide que los salarios aumenten más del 1,8% y que se elimine la brecha salarial entre sexos JUAN SOTO Málaga Miércoles, 28 junio 2017, 13:37

La crisis no se habrá acabado hasta que los trabajadores comiencen a recuperar derechos. El sindicato UGT se ha mostrado hoy muy contundente al asegurar que la salida de la crisis no es una realidad palpable para todos, ya que sólo lo están notando las empresas y no las familias. Bajo el lema ‘UGT a la ofensiva, es tiempo de recuperar derechos’, el sindicato ha exigido que se aumenten los salarios al menos un 1,8%, que se elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres y que se mejoren las condiciones laborales de los andaluces.

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha recordado que la región sigue sufriendo la lacra de los contratos temporales, que 2,4 millones de andaluces cobra menos de 700 euros al mes y que cuatro de cada diez contratos dura menos de una semana. Durante un acto celebrado en la capital antes de participar en una asamblea de delegados, ha adelantado que están negociando una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y que de no salir adelante “tendremos un otoño lleno de movilizaciones”.

La responsable andaluza ha afirmado que están muy preocupados con el aumento de la siniestralidad laboral en Andalucía, ya que en lo que va de año han fallecido 55 personas (17 más que el año anterior) y se han disparado los accidentes de gravedad en el trabajo. A su juicio, esto se debe a la precariedad laboral y al estrés al que están sometidos los trabajadores, lo que provoca que muchas veces vayan al límite.

Igualmente lamentó la actual brecha laboral, que cifró en un 25% entre sexos, lo que supone una diferencia de unos 6.000 euros entre hombres y mujeres que desarrollan el mismo trabajo; y la violencia de género, que está dejando a miles de niños huérfanos. Por último, la máximo responsable andaluza anunció que su sindicato también trabajará para evitar la precariedad en los contratos jóvenes y para que los mayores de 55 años que pierden su empleo no se queden fuera del sistema.

En el acto celebrado en el edificio de usos múltiples también participaron la secretaria general de UGT en Málaga, Auxiliadora Jiménez; y los secretarios generales de las federaciones regionales Antonio Cardeña, Manuel Jiménez y Antonio Tirado.