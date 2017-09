Los examinadores de tráfico retoman la huelga en Málaga Concentración de los examinadores de Tráfico (archivo). / Mariscal Unos 100 alumnos se han quedado hoy sin poder hacer la prueba práctica IGNACIO LILLO Málaga Lunes, 4 septiembre 2017, 12:12

El conflicto de los examinadores de tráfico va camino de enquistarse. Tal y como habían anunciado, hoy, primer lunes hábil de septiembre, los técnicos responsables de hacer las pruebas prácticas del carné de conducir no han evaluado a ninguno del centenar de alumnos que optaban a la fase final del carné de conducir.

"No se ha presentado ningún examinador, había ocho grupos de alumnos convocados que se han tenido que dar la vuelta, algunos desde pueblos como Nerja, después de pedir permiso en sus trabajos", explica Antonio Martín, presidente de la Asociación Malagueña de Autoescuelas. De momento, ya son más de 4.000 los alumnos sólo en la capital y la provincia los que están pendientes de que les den turno para poder obtener el permiso de conducir. Los exámenes se van a producir esta semana únicamente el jueves, porque el viernes es festivo (la huelga convocada se desarrolla de lunes a miércoles, todas las semanas).

De los 25 profesionales que componen esta plantilla en la provincia, estarían en activo actualmente alrededor de 11, según los cálculos de Martín, y el resto tiene vacaciones o están de baja laboral. "La Administración nos ha dicho que aguantemos pero que no les va a dar la subida, Hacienda rechaza subir nada, y ellos siguen de huelga; no es lógico porque no atienden su principal demanda ni lo van a hacer".

En este contexto, aunque la DGT dice que sigue con la mano tendida para buscar alternativas, el Gobierno ya ha anunciado que va a formar a un centenar de militares en funciones similares como examinadores de tráfico, una cifra que el sector considera "poco significativa" y pide que se amplíe este cupo.