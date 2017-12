Esta es la multa que te puede caer si no registras el ADN de tu perro en Málaga capital La Policía Local podrá sancionar a todo propietario que después del 31 de diciembre no haya realizado el registro, que servirá para identificar a quien no recoja los excrementos de sus mascotas EP Miércoles, 20 diciembre 2017, 19:16

El periodo para la identificación genética de los perros y la inscripción de esta información en el registro municipal de animales de compañía termina el próximo 31 de diciembre, fecha a partir de la cual la no inclusión de esos datos podrá ser sancionada.

Tanto en el caso de no haber realizado el censado, como en la no recogida de excrementos, se tratará de una infracción de carácter leve, que acarreará una sanción de 217 euros. Esta cantidad se incrementará en el caso de que concurran agravantes como la reiteración de dicha infracción, o que los excrementos que no se hayan recogido estén situados en un parque infantil o similar, entre otras circunstancias

El Ayuntamiento de Málaga amplió hasta final de año el plazo abierto en mayo para realizar la inscripción, con el fin de facilitar el trámite tanto a los propietarios como a las clínicas veterinarias que se están encargando de la extracción de las muestras para realizar la identificación.

El registro municipal de animales de compañía cuenta ya con la identificación genética de 12.500 perros de Málaga, a cuyos propietarios se ha aportado la tarjeta con la información genética y la correspondiente chapa identificativa del animal, que servirán de comprobante de haber cumplido con el requisito establecido por la ordenanza municipal que regula la tenencia responsable de animales de compañía. En la capital, se calcula que hay unos 98.000 perros.

La tarjeta incluye los 19 marcadores genéticos de cada perro, lo que permitirá su identificación y la de sus descendientes de manera indubitada, así como averiguar el origen de los excrementos abandonados en la vía pública, tras realizar la necesaria prueba genética.

Las personas que aún no hayan realizado la identificación genética de su mascota canina tienen una semana y media para realizarla. El Colegio de Veterinarios centraliza esta actuación, para la que ha fijado un precio único de 35 euros.