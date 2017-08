Enrique Salinas: «El deporte debe ser parte de la rutina diaria» Enrique Salinas, en uno de los entrenamientos con la selección española. / EFE La granizada Preparador físico de la selección española de baloncesto y de la cantera del Unicaja. Es uno de los mejores especialistas del país en su gremio, recomienda la actividad física, pero también disfrutar de la comida JUAN CALDERÓN Domingo, 27 agosto 2017, 00:21

Predica con el ejemplo y mantiene un estado de forma envidiable. Este verano ha cambiado la cantera del Unicaja para preparar a los mejores jugadores de baloncesto de Europa, los de la selección española. Enrique Salinas es uno de los profesionales más destacados de su gremio en España, por eso Sergio Scariolo tiró de él para que pusiese en forma a los Gasol, Abrines, Ricky Rubio y compañía para el campeonato de Europa que comenzará a finales de mes.

– ¿A los preparadores físicos les atosigan ahora en verano por aquello de la ‘operación bikini’?

–Ahora todo el mundo quiere saber de medidas ‘exprés’ para perder kilos, y siempre les digo que los deberes, a partir de enero porque luego las prisas no son buenas. Hay que llevar un modelo de vida en el que el deporte es parte de la rutina de una persona, además de disfrutar comiendo, que también es importante.

–Es decir, que lo de la ‘operación bikini’ es un engaño.

–Eso es el gran mito de la preparación física. Es cierto que si alguien se pone dos meses antes y está medio qué, pues puede quitarse esos tres o cuatro kilos de más que haya cogido, incluso más. Pero si te has pasado de verdad, es complicado.

– ¿Qué época del año es mejor para ponerse en forma?

–Siempre digo que el invierno, pero además es que es así. En verano, aunque estemos de vacaciones, el cuerpo tiende a relajarse, además el calor también afecta. Creo que el invierno es el momento de hacer deporte, al menos mi sensación personal, porque además ayuda a estar organizado y llevar una vida estructurada como una parte más del día. Creo que se aprovecha más el tiempo, para entrenar de verdad, el invierno.

– ¿Un preparador físico debe predicar con el ejemplo?

–La imagen es muy importante y en una profesión en la que tienes que aconsejar a gente sobre un estilo de vida, debes tener una estética acorde. Esto no tiene nada que ver con los conocimientos sobre el sector, pero creo que hay que dar un mínimo, pero esto es algo que extensible a todas las profesiones. No sería muy recomendable que un médico pasase consulta fumando...

–Usted es como el que tiene un familiar médico, seguro que la gente le pregunta cada vez que tiene un problema físico...

–Cuando te preguntan es porque tienen un problemilla. La gente muchas veces no sabe a quién recurrir cuando tiene un dolor raro y siempre intento dar buenos consejos. La gente tiene mucha ignorancia sobre la educación física.

–Pero la educación física que daba el profesor de matemáticas en los colegios ya pasó a la historia...

–¡Por fortuna! Desde que los licenciados en Ciencias del Deporte se ocupan del tema, todo ha cambiado. Creo que se nota en la gran cantidad de gente que practica deporte, porque se enseña en los colegios.

–Usted es gran aficionado al ciclismo. ¿Cuál es el último reto que ha afrontado?

–El último me ha resultado muy duro, ha sido la Sierra Nevada Límite Edición Titanium en bicicleta.

– ¡Cómo suena eso!

–Fueron dos días en Sierra Nevada y en el primero de ellos con 180 kilómetros, y el segundo, con subida al pico del Veleta desde Granada. Lo peor fue el calor, porque toda la carrera tuvimos 40 grados y eso me mata, pero acabé e hice un buen tiempo, casi doce horas entre las dos pruebas.

–Y ahora que hay tantos accidentes con ciclistas implicados, ¿no le da un poco de miedo coger la bicicleta de carretera?

–Se escucha más ahora, porque hay más gente en la carretera, pero no me da reparo. Lo que intento evitar siempre es el llano y las líneas rectas. Es decir, por ejemplo, yo no voy a Torre del Mar, como hace mucha gente, porque creo que hay más riesgo. Vivo en El Palo y trato de coger rápidamente la carretera de Olías o voy a la Fuente de la Reina.

–Ahora está con la selección. ¿Cómo ha sido el cambio de los niños de la cantera a entrenar a algunos de los mejores del mundo?

–No ha sido un gran cambio, no he notado el haber estado dos años sin trabajar con jugadores profesionales. Estoy con Toni Caparrós, por lo que somos dos preparadores físicos, además, él está en la NBA.

– ¿Cómo ve al equipo, puede revalidad el título?

–Lo que se ve es impresionante, son jugadores muy buenos. Es nivel de NBA y si no se gana es porque tienen un mal día todos. El equipo es una maravilla.