Enrique Rodríguez: «Los jóvenes podemos dar el empujón que Juanma necesita para gobernar»
Miércoles, 16 agosto 2017

Enrique Rodríguez (Marbella, 1989) es el único candidato a sustituir al sevillano Luis Paniagua al frente de Nuevas Generaciones en Andalucía –una organización con 7.000 afiliados en la región– en el congreso a celebrar en Mollina los próximos 8 y 9 de septiembre. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, este joven ha sido durante varios años director del área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga y director de varios distritos de la capital, aunque desde finales del pasado año trabaja en la empresa privada. Empleo que compagina con su labor como vicesecretario de Educación de la dirección andaluza de la rama juvenil del PP, en la que milita desde 2008.

–¿Qué le llevó a entrar en política?

–Viví la última época del GIL en Marbella y de la gestora. Me dio mucha pena esa situación y ver que mi ciudad, con el potencial que atesora, que sólo fuera conocida por la corrupción. Por ello di un paso adelante para intentar cambiar la realidad.

–¿Por qué el PP?

–Por la identificación con las ideas de libertad que defiende y porque en esos años que hablo era, con Ángeles Muñoz a la cabeza, la única alternativa viable para enganchar e ilusionar a la ciudad.

–¿Qué le ha llevado a dar el paso para dirigir Nuevas Generaciones?

–Soy de esas generaciones de jóvenes que hemos vivido con gobiernos del PSOE en Andalucía y dada la actual situación política es el momento en que más cerca estamos del cambio político en Andalucía. Creo que puedo aportar la experiencia y el conocimiento de las políticas de juventud para reilusionar a los jóvenes con el PPy dar el empujón que Juanma Moreno necesita para ser presidente de la Junta.

–¿Qué puede aportar a Nuevas Generaciones?

–Plantear una estrategia de trabajo en equipo, dándole posición a los afiliados, y crear un proyecto que tenga ideas concretas para los jóvenes en Andalucía. No quiero que los jóvenes vean en el PP un eslogan ni una propuesta de cambio vacío, sino que sean cuestiones concretas en materias como educación, emancipación, empleo,... donde los jóvenes encuentren soluciones.

–¿Cuáles son sus objetivos cuando asuma la presidencia de Nuevas Generaciones?

–El objetivo marcado recuperar el protagonismo de los jóvenes en el PP, darles mayor peso, mayor participación y que haya una agenda política y mediática de los jóvenes liderada por el PP. En el plano orgánico debemos modernizar la organización para adaptarnos a las nuevas generaciones de jóvenes que han cambiado con la irrupción de las nuevas tecnologías, recuperar el contacto con las organizaciones juveniles y, sobre todo, recuperar espacio en la universidad.

–Con la irrupción de nuevos partidos políticos, hay una impresión general de que la juventud se ha ido se ha distanciado del PP. ¿Cómo puede el PP ilusionar de nuevo a la juventud?

–La novedad es lo que ha hecho que muchos jóvenes se hayan sentido atraídos por nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos y creo que es posible recuperar a esos jóvenes que se distanciaron del PP, ya se están dando pasos. El otro asunto que hizo a los jóvenes distanciarse del PPfue la corrupción. Muchos jóvenes compartían con nosotros nuestro discurso e ideas, pero la corrupción hizo que nos abandonaran. Hay que recuperar a los jóvenes explicándoles que el PP es un proyecto honrado y volcado en mejorar la vida de los ciudadanos y donde se aparta de manera contundente a los corruptos.

–Desde diversos sectores se sostiene que las ramas juveniles de los partidos son el trampolín para buscarse un cargo público.

–A mí me dan pena esos argumentos. Quien dice eso no conoce a las organizaciones ni a los jóvenes. Sí creo que los partidos políticos ,como cualquier otra organización, debe estar integrada por gente de diferentes edades, y en ello el PP de Málaga es pionero, porque nadie sobra nadie en política. Lo que no se puede hacer es, por un lado, criticar a los jóvenes por no estar en política y, por otro, criticar a los que están diciéndoles que lo que buscan es un trampolín. Hay que estar en política y lo que debe tener claro quien entre, da igual la edad que tenga, es que su aspiración no debe ser obtener un cargo público sino cambiar la realidad.

–En el PP, ¿qué papel juegan los jóvenes? ¿se ven reconocidos y valorados? ¿se les da espacio?

–Estamos reconocidos como organización en la estructura del partido, estamos en todos los órganos directivos y cuentan bastante con nosotros. Es un partido que valora la valía de sus jóvenes. Ahí están los casos de Elías Bendodo, presidente del PP procedente de Nuevas Generaciones o los nombramientos de Pablo Casado o Andrea Ley, también forjados en Nuevas Generaciones, como vicesecretarios nacionales.

–Los partidos de izquierda denuncian que las políticas del PP han supuesto recortes en educación, o que la juventud ha tenido que abandonar el país.

–Comparto con los partidos de izquierda que la situación de los jóvenes en los últimos años ha sido muy negativa y han pasado muchas dificultades. Comparto el diagnóstico, lo que no comparto son las causas, ya que lo que nos llevó a esa situación fue la dejadez del Gobierno de Zapatero y las políticas de izquierda, que no tomaron medidas para frenar la sangría de desempleo joven que se estaba produciendo. El PP ha tomado una serie de medidas que han beneficiado a los jóvenes. Los jóvenes con el PP salen ganando. El Gobierno de la Junta habla siempre mucho de los jóvenes que se tienen que ir del país, lo cual nos entristece mucho, pero lo que a los socialistas y a Susana Díaz se le olvida son los jóvenes que se van de Andalucía a otras comunidades donde tienen oportunidades laborales mejores que en Andalucía.

–¿Qué le exigiría al Gobierno del PP en materia de políticas para jóvenes?

–Lo primero es que volviera a sentar en una mesa a los agentes sociales, comunidades autónomas y entidades locales para hacer una radiografía sobre la situación actual del empleo de los jóvenes. Se ha avanzado en la creación de empleo, y ahora el reto es seguir en esa línea de consolidar la creación de empleo y mejorar las condiciones del empleo a los que van accediendo los jóvenes.