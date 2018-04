Empresarios y políticos exigen un tren litoral que una la capital y Marbella en una hora Miembros de la Plataforma por el Tren Litoral y representantes de PP, PSOE, Ciudadanos e IU. / Salvador Salas Defienden una conexión directa desde el aeropuerto para que el ferrocarril sea competitivo en lugar de la prolongación del Cercanías que baraja el Ministerio de Fomento FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Martes, 17 abril 2018, 00:58

Después de décadas reclamando la llegada del tren hasta Marbella y Estepona, los agentes sociales y políticos de la provincia no se conforman con una prolongación del Cercanías Málaga-Fuengirola y exigen una infraestructura más rápida y sin continuas paradas que sea capaz de conectar el aeropuerto con Marbella en aproximadamente una hora para hacerlo realmente competitivo frente al coche. Apenas dos semanas después del impulso que el reivindicado ferrocarril de la Costa del Sol ha recibido con la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 6,5 millones de euros para acometer los estudios previos y la redacción del proyecto de ejecución, la Plataforma por el Tren Litoral que integran la Confederación de Empresarios de Málaga, las patronales hotelera (Aehcos) y de los constructores (ACP) y varios colegios profesionales de la provincia rascó ayer la adhesión de los principales partidos políticos a esta petición.

Lo hicieron PSOE, Ciudadanos e IU (Podemos no pudo acudir pero está previsto que se sume), pero también el PP, que de esta manera se posiciona a nivel provincial a favor de un tren de altas prestaciones desde la capital en contra de la propuesta que hasta ahora contempla el Ministerio de Fomento, que pasa por una extensión del Cercanías y para la que se están barajando dos opciones: un trazado de 55 kilómetros paralelo a la autopista de peaje que discurriría mayoritariamente en superficie con enlaces a Marbella y San Pedro y un presupuesto estimado de 2.370 millones hasta Estepona (1.000 hasta Marbella); y un recorrido más pegado al litoral que iría soterrado bajo la A-7 (antigua N-340), cuyo coste se dispararía hasta los 3.850 millones (2.000 hasta Marbella). Los pros y los contra de ambas alternativas están actualmente en fase de estudio, con la previsión de que la decisión pueda estar tomada en septiembre.

Mientras tanto, en el manifiesto que salió ayer del encuentro celebrado en Torremolinos las fuerzas políticas no sólo se comprometen a «trabajar por la puesta en marcha de la necesaria infraestructura ferroviaria que conecte la Costa del Sol occidental con el aeropuerto y Málaga capital», sino que ésta debe cumplir un requisito «imprescindible»: «Un trazado con dotación económica y medios técnicos suficientes para lograr, en un plazo realista pero sin demora, que los trayectos se realicen en unos tiempos competitivos frente a otros medios de transporte ya existentes como puede ser el vehículo privado o el autobús».

«Nuestra postura pasa por el mejor trazado para los municipios y el más cómodo y competitivo» Margarita del Cid. PP

Los asistentes coincidieron en la necesidad de que el tren litoral sea un medio de altas prestaciones y no una simple prolongación del Cercanías, de ahí que sin querer entrar en si el trazado debe ir bajo la A-7 o en paralelo a la autopista de peaje, sí que reclaman una conexión directa desde Málaga. «No vamos a entrar en cuestiones técnicas ni presupuestarias, pero sí en que sea competitivo en tiempo para que el trayecto entre Málaga y Marbella o Estepona se haga en unos tiempos razonablemente iguales al coche. Ése es un requisito básico y por eso defendemos un trazado especial y directo», afirmó la portavoz de la plataforma, Violeta Aragón, quien rechazó el proyecto de prolongación del Cercanías. «Tal y como está ahora la línea, de Málaga a Fuengirola se tardan 45 minutos, así que no podría ser competitivo. Para ser un foco económico debemos ser competitivos, así que a quien viene a hacer negocio no lo podemos tener parando cada cinco minutos y que desde el aeropuerto a Marbella tarde una hora y media», subrayó.

Sin ser tan contundente en sus declaraciones, la vicepresidenta provincial del PP, Margarita del Cid, también abogó por «el mejor trazado para los municipios y también el más cómodo y competitivo para la Costa». «Hoy no contamos con un medio de locomoción rápido y a precios accesibles, que es vital para el desarrollo turístico y también para la movilidad de los ciudadanos. Defendemos una infraestructura que sea viable y que realmente sea la que demanda la Costa del Sol», precisó la también presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, quien quiso poner en valor el encuentro de ayer como un punto de partida no sólo para avanzar en el corredor ferroviario sino también en otros grandes proyectos de la provincia.

«La puesta en marcha del tren litoral es fundamental para el desarrollo de la Costa» JOSÉ BERNAL

En una línea similar, el presidente del PSOE de Málaga, José Bernal, también aplaudió la «unidad de criterio» de las fuerzas políticas y los agentes sociales de la provincia para la puesta en marcha del tren, que «es fundamental para el desarrollo de la Costa». Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández White, puso el acento en que la «escasa posibilidad de crecimiento de la línea de Cercanías no satisface las necesidades del litoral». «Valoramos muy positivamente esta iniciativa porque se trata de añadir certeza a una necesidad en una de las zonas más dinámicas de nuestro país, así que esperamos que se sigan poniendo hitos en algo muy demandado desde hace muchísimos años y que a día de hoy está sin resolver con una línea de Cercanías muy obsoleta», resaltó.

Aunque estaba prevista la asistencia del coordinador de IU, Guzmán Ahumada, finalmente no pudo acudir, por lo que en representación de la coalición de izquierdas estuvo el concejal en Torremolinos, David Tejeiro, quien advirtió de que su formación estará «muy encima de las promesas del Gobierno porque son muchas las incumplidas».