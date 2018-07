Emilio Utrabo disputará a Javier Imbroda la candidatura a las elecciones andaluzas Emilio Utrabo es militante desde hace tres años y medio. / SUR El periodista se presenta a las primarias de Ciudadanos en Málaga aglutinando al sector crítico del partido que se siente «minusvalorado» ANTONIO M. ROMERO Martes, 10 julio 2018, 00:31

Ciudadanos abre hoy su proceso de primarias para elegir al cabeza de lista por Málaga a las próximas elecciones andaluzas –previstas para marzo de 2019 si no hay adelanto como se está barajando–. En entrenador de baloncesto Javier Imbroda, como independiente, es el candidato oficial y cuenta con el respaldo de la dirección nacional encabezada por Albert Rivera. Enfrente tendrá al maestro y periodista jubilado Emilio Utrabo que le disputará en las urnas ser el número uno de la lista por la provincia, según confirmó ayer a este periódico.

Utrabo, granadino de 70 años, padre de tres hijos y afincado en Málaga, aglutina en torno a su candidatura al sector crítico del partido que se siente «minusvalorado» por el hecho de que desde el aparato del partido se haya apostado por un candidato independiente sin tener en cuenta a los afiliados y que está en desacuerdo con la labor desarrollada por Ciudadanos en estos tres años en el Parlamento andaluz.

Sobre los motivos que le han llevado a dar el paso, el aspirante a encabezar la candidatura sostuvo en declaraciones a SUR que hay «muchos militantes ofendidos» en Málaga por el hecho de que Rivera defienda que se reclute el talento para configurar las listas «y no se tenga en cuenta a los militantes que se han dejado la piel en estos años y se recurra a independientes, teniéndole el máximo respeto a Javier Imbroda».

Emilio Utrabo, que ha renunciado a su cargo como coordinador de la agrupación de Málaga Este de Ciudadanos para poder optar a las primarias, añadió que se presenta para luchar por una Andalucía «mejor». En este punto, denunció que es una tierra que cada año pierde 64.000 millones de euros por la diferencia de renta per capita entre Andalucía y el resto de comunidades, censuró la «saturación de leyes» en la región que supone «un freno» a la inversión y se mostró crítico con la labor desarrollada por Ciudadanos en el Parlamento andaluz durante esta legislatura autonómica.

«Ciudadanos se debe creer que puede ser un partido eficaz en Andalucía, que no tenga complejo ante Susana Díaz y el PSOE y tiene que hacer el sacrificio de no entrar en el gobierno andaluz, sino consolidarse en la oposición para ser alternativa de gobierno», dijo Utrabo, quien no desveló con qué apoyos cuenta.

El domingo 1.185 militantes votarán telemáticamente para elegir al número uno de la lista por la provincia

En un vídeo enviado a los militantes donde anunció su candidatura, Emilio Utrabo llamó a recordar los valores que les llevaron a afiliarse a Ciudadanos. «La ilusión por acabar con la corrupción y la ineficiencia de las administraciones; la ilusión de acabar con la dictadura de los partidos tradicionales; la ilusión por cambiar Andalucía y la vida de los andaluces», afirmó, al tiempo que recordó «los olvidos» de las distintas administraciones con la Málaga entre las que citó el tren litoral, el tercer hospital, unos chares dotados de la plantilla adecuada y el suministro de agua para regadío en la Axarquía.

Los estatutos de Ciudadanos establecen que para ser candidato se debe tener una antigüedad mínima de nueve meses de militancia y estar al corriente de pago, aunque la dirección tiene la potestad de exceptuar el requisito del tiempo de militancia como ha ocurrido en los casos de Javier Imbroda en Málaga y de Francisco Carrillo en Córdoba.

Los candidatos podrán presentar sus candidaturas entre hoy y mañana, miércoles. Los aspirantes tendrán tres días para hacer campaña, hasta el sábado a las 20 horas. Desde ese momento y hasta la misma hora del domingo, 15 de julio, los afiliados podrán votar de manera telemática. En el caso de Málaga son un total de 1.185, siendo la provincia andaluza con un mayor número de afiliados con derecho a voto, según los datos oficiales facilitados por Ciudadanos. Los resultados oficiales se conocerán el lunes 16 de julio, según el calendario aprobado este lunes por el partido naranja.