Educación oferta más de 22.500 plazas escolares para los pequeños de 0 a 2 años Niños en una escuela infantil. / SUR Las clases para este primer ciclo de Infantil comienzan hoy viernes con la novedad del polémico sistema de ayudas a las familias FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 1 septiembre 2017, 00:52

Hoy será un día muy especial para muchos padres y madres, pero sobre todo para los miles de pequeños que acudirán por primera vez a una escuela infantil o guardería. Arranca el curso escolar para el primer ciclo de Educación Infantil, que comprende de los 0 a 2 años de edad, rodeado por la polémica que se arrastra desde que en primavera la Consejería de Educación modificara el sistema de ayudas a las familias. 345 centros y escuelas infantiles distribuidos por la capital (142) y provincia (203) se han adherido al nuevo programa de ayudas públicas, cuando el año pasado fueron 410 los centros que impartieron esta etapa, lo que indica que más de medio centenar de centros ofrecen sus plazas sin posibilidad de subvención pública.

La oferta de plazas subvencionadas para este curso es muy superior a la del pasado. Así, de unas 19.000 plazas del curso pasado se ha pasado a unas 22.500 que es la oferta inicial para este 2017/18. Aunque los datos de natalidad siguen siendo desalentadores: si en 2015 nacieron en Málaga 15.259 bebés, en 2016, y según los datos provisionales publicados por el INE a mediados de junio, en la provincia nacieron en ese año 14.933 bebés, 326 menos que el año 2015. Sería, de esta manera, el número de nacimientos más bajo en los últimos 15 años.

El año 2016, con 14.933 bebés, marca un récord, con el menor número de nacimientos en 15 años

El curso se inicia en las guarderías o escuelas infantiles y, al mismo tiempo, la Consejería de Educación ha abierto una convocatoria extraordinaria para la solicitud de ayudas. Las familias que no solicitaron plaza y bonificación del precio el pasado mes de mayo lo pueden hacer desde hoy mismo y hasta el día 15 de este mes, para aquellos casos en los que el niño o la niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre y para aquellos otros que no hubiesen podido participar en la convocatoria ordinaria.

Pero para la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía se trata de una convocatoria ficticia, ya que «los centros no pueden matricular a niños con menos de 16 semanas de vida. Y sin matrícula, no hay bonificación», afirmó su presidenta, María del Rosario de la Peña.

Las solicitudes se presentarán en el centro educativo adherido al programa de ayuda de la Junta, red conformada por más 1.900 centros repartidos por toda la comunidad autónoma, 290 más que el pasado curso 2016-17. También ha subido el número de alumnos matriculados en casi nueve mil, hasta los 88.377.

El mismo presupuesto

La Junta mantiene el presupuesto para la escolarización de 0 a 2 años en 175 millones. Se mantiene también el precio por niño en 278,88 euros (con comedor), que la Junta subvenciona de forma total o en un porcentaje que disminuye en función de la renta familiar. Más niños y más centros en el programa de ayudas, con el mismo presupuesto, significa que los padres tendrán que pagar más por los servicios. Así lo entienden las organizaciones empresariales del sector, que convocaron huelgas a finales de curso por entender que este decreto lesiona sus intereses y los de los padres. La Consejería ha convocado para el 20 de septiembre una nueva reunión de la mesa de Educación Infantil para abordar la situación del sector. De la Peña aseguró que muchas escuelas han tenido que reducir personal «al resultarle imposible mantener a la plantilla que tenían hasta ahora con la caída de matrículas por culpa de las bonificaciones».

El alumnado del segundo ciclo de Infantil (de 3 a 5 años) así como los de Primaria y Educación Especial comenzarán el curso el lunes día 11. Y el viernes día 15 se incorporan a las aulas los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP, así como enseñanzas artísticas y de idiomas. Educación oferta 17.850 plazas escolares de nuevo ingreso, destinadas a los niños y niñas de 3 años (que hará el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil).

El 40% escolarizados

Según datos de la Consejería de Educación, en el primer ciclo de Infantil la escolarización alcanza el 40,2% de la población de 0 a 2 años, varios puntos por encima del objetivo de la Unión Europea para 2020, fijado en el 33 por ciento. En el segundo ciclo, casi el 100 por cien de los niños y niñas andaluces de 3 a 5 años están escolarizados. En ambos casos no es una educación obligatoria, que no comienza hasta los 6 años con primer curso de Primaria, pero la Administración ofrece a los padres la posibilidad de escolarizar a los niños en los centros adecuados.