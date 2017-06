Oposiciones para maestro en Málaga: Un domingo de nervios y esperanzas Un momento de la prueba. / Paula Hérvele Casi 2.400 personas se han examinado hoy en la provincia en la primera prueba ANTONIO M. ROMERO Domingo, 25 junio 2017, 16:34

Nervios y esperanzas. Esos han sido los sentimientos predominantes este domingo en las casi 2.400 personas, y también en sus familiares, que se han examinado hoy en Málaga de la primera prueba de las oposiciones para maestros convocadas por la Junta de Andalucía. En la provincia se han constituido 22 tribunales repartidos por las aulas de las facultades y escuelas de Comercio, Ingenierías Industriales, Medicina, Derecho, Aulario Severo Ocho, Telecomunicación e Informática.

En estas últimas, los nervios estaban a flor de piel cuando faltaban pocos minutos para las nueve de la mañana, hora de inicio de la prueba. Último repaso a los apuntes, conversaciones con los familiares o compañeros de academia y nervios, muchos nervios entre los opositores.

Una vez en el aula y conocidos los temas, algunos abandonaron la prueba, mientras que quienes han seguido han tenido tres horas y media para desarrollar la parte teórica y el supuesto práctico. Mientras tanto, fuera, en los pasillos, los familiares, amigos o parejas han matado el tiempo, y los nervios, como han podido.

Paula Hérvele

A la conclusión de la prueba, abrazos, algún llanto y la liberación tras meses de tensión acumulada. "He estado muy nerviosa, pero cuando han salido los temas me he relajado", ha comentado Inmaculada Rescón, procedente de Jaén y debutante en las oposiciones, en este casdo a Pedagogía Terapéutica.

"He salido contenta. Espero aprobar y pasar a la siguiente prueba. Sé que es complicado conseguir plaza pero al menos espero aprobar y que me llamen para sustituciones y ganar puntos", ha relatado Yasmina Valderrama, de Torremolinos, a su salida de unas oposiciones que, según la Delegación de Educación, han transcurrido con normalidad y sin incidencias.

Para este año se han convocado un total de 1.887 plazas en las especialidades de Lengua Extranjera-Inglés, Lengua Extranjera-Francés, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. En toda Andalucía se presentarán 14.313 aspirantes.

En Málaga se han constituido 22 tribunales de oposiciones. Para Inglés y Pedagogía Terapéutica hay siete en cada caso, en Francés y Audición hay tres y para Música, dos. Para toda Andalucía son 132 tribunales. Para Inglés, el que más, con 41, y solo 13 para Audición y Lenguaje. También se han constituido cinco comisiones de selección y 13 de baremación.

Los que aprueben esta primera fase eliminatoria tendrán que presentar, una vez publicados los resultados, la programación didáctica, para en días posteriores desarrollar el segundo ejercicio de oposición. Así, la segunda prueba, centrada en la aptitud pedagógica y el manejo de las técnicas del ejercicio docente, consistirá en la presentación y defensa de la programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad.

Paula Hérvele

En los turnos general y de reserva de discapacidad, la fase de oposición representará dos tercios de la calificación final. En la fase de concurso se valorarán los méritos de los aspirantes en cuanto a su formación académica y experiencia docente previa.

El mayor número de plazas convocadas corresponden a Inglés, con 625. También es importante el número de plazas para Francés, 602. Hay que recordar que Andalucía ha introducido desde este curso el Francés como segundo idioma en Secundaria. Este curso se ha impartido en tercero y quinto, y desde el próximo será de tercero a sexto. Para Pedagogía Terapéutica hay 350 plazas, 180 en Audición y Lenguaje y 130 para profesores de Música.

En las anteriores oposiciones de Maestros hubo 30.000 opositores para unas mil plazas (entonces solo se pudo cubrir el 50 por cientos de las jubilaciones). El bajo número de opositores en esta convocatoria se explica porque no han salido plazas para todas las especialidades: se han quedado fuera Infantil, Primaria y Educación Física.