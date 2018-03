Una docena de institutos de Málaga no entregan hoy las notas por una huelga de interinos minoritaria Protesta de profesores en el IES Nueva Andalucía, uno de los que han retrasado las evaluaciones. / SUR Este colectivo convocó dos semanas de paro, que ha sido secundado, según la Consejería, por un 3% del profesorado FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 23 marzo 2018, 01:21

Hoy debería ser el día de recogida de boletines de notas para los alumnos, de alegrías para unos y disgustos para otros. Y de tutorías para los padres. Pero no será así para todos los estudiantes ni en todos los institutos malagueños. Al menos doce institutos han tenido que retrasar la entrega de las notas para después de Semana Santa, ante la imposibilidad de realizar durante estos días las evaluaciones de los alumnos por la huelga del profesorado interino. Una huelga convocada por la asamblea de interinos y apoyada por los sindicatos USTEA y CGT, pero que ha tenido un escaso seguimiento, menos del 3 por ciento según la Consejería de Educación. Unos cinco mil estudiantes se han podido ver afectados por esta situación, que ha tenido una mayor incidencia en localidades de la Costa del Sol y en ciudades del interior, como Antequera, donde el porcentaje de interinos es mayor en el claustro de profesores.

La huelga, a la que estaban convocados tanto interinos como personal funcionario, ha sido convocada para estas dos últimas semanas del trimestre, desde el pasado lunes día 12 y hasta hoy viernes. Ante esta situación, algunos centros decidieron retrasar las evaluaciones temiendo que no fuera posible por la ausencia de esta parte del profesorado. Los interinos suponen casi el 20 por ciento de la plantilla en Málaga, que se acerca este curso a los diez mil en Secundaria y Bachillerato, que son los niveles educativos que se han visto afectados por esta huelga.

Bajo el lema ‘Quienes están se quedan’, reclaman a la Consejería de Educación la apertura de un proceso de negociación que haga posible un acuerdo de estabilidad permanente para el acceso para todo el profesor interino andaluz «que permita que quienes están se queden», mediante un procedimiento de acceso a la función pública exclusivo para este colectivo, independiente de las oposiciones convocadas, en el que se tenga en cuenta el tiempo de servicio. Los sindicatos mayoritarios no apoyan estas movilizaciones, porque entienden que sería inconstitucional, y entienden que es el concurso-oposición convocado para junio (con 5.404 plazas) el medio más justo, en el que además los interinos pueden sumar hasta siete puntos en función del tiempo de servicio, una vez aprobada la fase de oposición.

Los centros que no han podido evaluar se localizan fundamentalmente en la Costa y en el interior. Es donde más porcentaje de interinos hay, pues el personal funcionario suele elegir institutos de la capital o de zonas cercanas, y las plazas libres para los interinos quedan en pueblos más alejados.

Entre los centros afectados, según ha podido confirmar este periódico, se encuentran los institutos Pedro Espinosa y Pintor J.M. Fernández de Antequera; el Luis Barahona de Archidona y el Camilo José Cela de Campillos. En la Costa, los IES Benalmádena; Mar de Alborán, Monterroso y Mediterráneo de Estepona; Las Dunas y Nueva Andalucía de Marbella; el Salduba de San Pedro y el Torre Almenara de Mijas. Además, se ha visto afectado un colegio, el San Agustín de El Burgo.

El instituto Nueva Andalucía de Marbella cuenta en su plantilla con 25 profesores interinos, de un total de 33. De ellos, 23 han estado en huelga, algunos las dos semanas y otros menos días. Pero la evaluación en estas circunstancias no ha sido posible, reconocía un miembro del equipo directivo. En este instituto son 400 los alumnos afectados, solo de Secundaria, ya que no imparten Bachillerato.

Casi el 20 por cientode los cerca de 10.000 profesores de Secundaria y FP es personal interino

En el IES Pintor José María Fernández casi la mitad de la plantilla está ocupada por profesorado interino. El centro cuenta con casi un millar de alumnos, que no tendrán sus notas hasta después de Semana Santa. «Como no sabíamos ni cuántos ni qué días estarían en huelga, decidimos posponer las evaluaciones ante el riesgo de que no se pudieran realizar esta semana», indicaron desde este centro antequerano. También en Antequera se encuentra el IES Pedro Espinosa. Cuenta con casi 1.500 estudiantes y unos 15 profesores interinos de una plantilla cercana al centenar. Aquí se ha llegado a un acuerdo con este colectivo. «Con tantos alumnos, retrasar las evaluaciones nos ocasionaba un serio problema, necesitamos más de una semana para evaluar a tantos alumnos. Así que hemos llegado a un acuerdo, que yo agradezco a este colectivo: las evaluaciones las hemos realizado a tiempo, pero las notas no se entregan hasta después de Semana Santa», explicó el director. De la comarca, también el Luis Barahona de Archidona ha retrasado la evaluación y entrega de notas, con un claustro en el que la mitad son profesores interinos.

Además de los institutos, esta situación se ha dado en algún colegio de Infantil y Primaria, como es el caso del San Agustín de El Burgo. Según la directora, 12 de los 18 profesores son interinos. «A un pueblo tan alejado pocos quieren venir, así que las plazas son ocupadas en su mayoría por personal interino», explicó.

En algún caso el retraso en la entrega de las notas no ha sido motivado por la huelga, sino por la planificación general del centro. Así ha ocurrido en el IES Puerta del Mar de Estepona. Según la directora, se decidió realizar la evaluación después de Semana Santa «para compensar los trimestres y aprovechar también estos últimos días antes de las vacaciones».

El colectivo de interinos no descarta nuevas movilizaciones después de estas fiestas de Semana Santa.