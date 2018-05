La Diputación rechaza la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre La Manada

La Chincheta | Precipitada y populista

Los ciudadanos tienen el derecho de criticar y protestar por todo aquello que les parezca mal. Y las instituciones tienen el deber de mantener el respeto entre administraciones y las normas del juego que rigen nuestra convivencia. Lamentando todo lo que ha sucedido en torno al juicio de La Manada, no parece justificado que la Diputación como tal exprese su rechazo a una sentencia dictada por un tribunal formado por magistrados profesionales y en un juicio que se ha desarrollado por los cauces normales del proceso penal. Lo fácil en este tipo de situaciones es sumarse a la crítica social en una conducta propia del populismo, pues lo complicado en estos momentos es mantener una distancia prudencial al menos hasta que el Supremo resuelva este tema, pues no debe olvidarse que la sentencia está pendiente de recurso. Se ve que los representantes de la Diputación no creen que deban esperar al final de la resolución. En cuanto a la declaración de persona 'non grata', también se ha podido incurrir en una innecesaria precipitación. En cualquier caso habría que preguntarse si los asesinos de Martín Carpena, Rocío Wanninkhof o Sonia Carabantes, y tantos otros crímenes deleznables, también han sido declarados 'non gratos' por la Diputación de Málaga...