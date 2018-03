La Diputación distingue a Regino Hernández, Federico Beltrán y Simon Manley con sus Medallas de Oro Los galardones se entregarán el 26 de abril durante la celebración del Día de la Provincia en Monda. Las Hermanitas de los Pobres y el Sol de Antequera completan el listado de reconocidos ANTONIO M. ROMERO Jueves, 15 marzo 2018, 14:10

El deportista Regino Hernández, el empresario Federico Beltrán, el embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, las Hermanitas de los Pobres y el periódico 'El Sol de Antequera' serán reconocidos este año con la medalla de oro de Málaga que cada año concede la Diputación. La entrega tendrá lugar el 26 de abril durante la celebración del Día de la Provincia en la localidad de Monda.

La institución provincial ha hecho el anuncio esta mañana después de que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, hubiera comunicado la propuesta a los portavoces del resto de grupos en el ente supramunicipal (PP, PSOE, IU, Ciudadanos y Málaga Ahora). Bendodo ha destacado “la extraordinaria labor” de los premiados en sus respectivos campos.

En el caso de Regino Hernández, la Diputación reconoce su gesta de convertirse en el tercer medallista español olímpico en la historia de los Juegos de Invierno tras la presea conseguida hace unas semanas en la ciudad coreana de Pyeongchang. Hacía 26 años que España no lograba una medalla en los Juegos de Invierno. “Este ceutí y malagueño de adopción ha logrado demostrar, al alzarse con la medalla de bronce de snowboard cross, que, como él mismo dijo, 'no todo es fútbol'. El deporte en general, y el snowboard en particular, están en deuda con este joven deportista”, ha subrayado la institución.

El espíritu de generosidad y entrega desde hace 153 años en Málaga en favor de los ancianos ha hecho a las Hermanitas de los Pobres acreedoras de la medalla de oro de la Diputación. Un reconocimiento que también recibirá 'El Sol de Antequera' que en este año cumple su centenario y que desde 1918 “se ha publicado ininterrumpidamente y es el que más se vende y lee en Antequera, una ciudad que ha crecido y se ha desarrollado al ritmo de los tiempos y con cuyos intereses siempre se ha identificado este periódico”.

La Diputación de Málaga concede su medalla de oro a Federico Beltrán como uno de los empresarios “más importantes” de la provincia y “estandarte” del tejido empresarial agroalimentario malagueño con Famadesa. Una de las diez empresas cárnicas más importantes de España, con 200 millones de euros de ventas anuales y una producción de 200.000 jamones y 4.500 toneladas de embutidos al año. Un tercio del negocio de la empresa se asienta en la exportación, sobre todo, a la UE, sudeste asiático, Rusia, China y África.

Simon Marley, embajador del Reino Unido en España, recibirá el escudo de oro de la provincia en reconocimiento a su papel como “gran impulsor de las relaciones entre este país y Málaga”, donde este año se celebrarán las XXX Tertulias Hispano-Británicas en la que habrá más de un centenar de participantes entre autoridades, empresarios, financieros, académicos y representantes de la sociedad civil.