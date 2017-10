Dimite en bloque la Comisión Ejecutiva Provincial de UGT-Málaga por diferencias internas Auxiliadora Jiménez. Deja su cargo la secretaria provincial del sindicato, María Auxiliadora Jiménez, y, junto a ella, los cinco miembros de su ejecutiva provincial SUR Jueves, 12 octubre 2017, 14:06

La Comisión Ejecutiva Provincial de UGT Málaga ha anunciado su dimisión en bloque. Junto con la secretaria provincial del sindicato, María Auxiliadora Jiménez, dejan sus cargos los cincos miembros de su ejecutiva.

«Desde este momento, la Comisión Ejecutiva Provincial de UGT Málaga, encabezada por su Sª General, hemos decidido cesar en nuestra responsabilidad al frente del Sindicato en Málaga», reza el post publicado en el perfil de Facebook de UGT-Málaga, donde la hasta ahora Comisión Ejecutiva Provincial del sindicato apunta a que «dejamos la dirección del Sindicato, pero no nuestro compromiso con esa lucha. Seguiremos, cada uno/a desde nuestro ámbito, peleando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras».

Según ha apuntado María Auxiliadora Jiménez, el sindicato ha aprobado cambios en el proceso organizativo que no comparte al cien por cien. «Es una decisión meditada y que tomo por coherencia personal y con la organización». Aclara que no existen «discrepancias» sino diferencias respecto al modelo organizativo aprobado por el sindicato que no comparte en su totalidad. No obstante, señala que seguirá como delegada y «trabajando por UGT».

María Auxiliadora Jiménez marcó un hito en 2013 al convertirse en la primera mujer en liderar un sindicato en Málaga. Su candidatura obtuvo el respaldo del 81% de los delegados asistentes al congreso de UGT. Tres años después, era reelegida como secretaria generala de UGT-Málaga con el 92% de los votos.