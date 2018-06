Dos detenidos por la agresión racista a una estudiante china en el tren de Fuengirola Imagen difundida por la denunciante en su día / Facebook La víctima utilizó las redes para difundir lo ocurrido e identificar a los posibles autores, que han sido arrestados por un delito de odio ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Martes, 5 junio 2018, 00:52

Las redes sociales se convirtieron en las mejores aliadas de Iris Zhang, una chica de nacionalidad china que vino a Málaga para estudiar español y que denunció haber sufrido un ataque racista en el cercanías cuando regresaba de Fuengirola a la capital costasoleña. La respuesta de los usuarios de Facebook, plataforma en la que pidió ayuda para localizar a los sospechosos, fue inmediata, al igual que la de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que abrieron una investigación nada más tener conocimiento de lo ocurrido. Las pesquisas han dado sus frutos y dos jóvenes han sido detenidos en relación a estos hechos, según han confirmado las fuentes consultadas por SUR.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del domingo 29 de abril. Zhang había acudido a Fuengirola con unos amigos la noche anterior para visitar la Feria Internacional de los Pueblos y cogió el primer tren que regresaba a Málaga. Como estaba muy lleno, según relató, se separó de sus acompañantes y se sentó en una plaza que encontró libre en el último vagón. Alrededor de ese sitio había un grupo de una decena de jóvenes. «Hacían mucho ruido, estaban cantando y hablando muy alto. También imitaban el acento de una persona asiática de forma insultante, pero estaba tan cansada que me dio igual, así que me senté y me quedé dormida», contó.

Según la denuncia, los jóvenes cantaban profiriendo frases como «puta china» o «china de mierda vuélvete a tu país». A Zhang le despertó de su sueño un golpe en la cabeza. Aunque en un primer momento no le dio importancia y se volvió a dormir, asegura que siguió recibiendo golpes y vio cómo un chico la estaba grabando, siempre según su relato. La denunciante manifestó que reconoció al joven que le había golpeado, que iba vestido con un polo de color blanco: «Me puse en pie y pedí que me dejaran en paz. También había otro que era como el líder del grupo, que me insultó. Estaba fumando en el tren y me lanzó el cigarrillo a la cara, pero logré esquivarlo».

Aprovechó para hacer foto

Finalmente, los jóvenes se bajaron en la parada de Arroyo de la Miel. Fue entonces cuando la joven aprovechó para sacarle una foto a uno de los supuestos agresores. Usó la imagen para pedir ayuda a través de su perfil de Facebook con la intención de identificarlos.

La respuesta no se hizo esperar. Su publicación fue compartida por más de 1.600 personas, logrando que testigos se pusieran en contacto con ella. De esta forma, localizó los perfiles de Instagram de los posibles autores, ofreciendo sus nombres a la policía a la hora de interponer la denuncia por estos hechos. Además, afirmó que todas estas agresiones e insultos se deben a su nacionalidad y que estaba convencida de que había sido «un ataque racista».

Los policías iniciaron inmediatamente una investigación que culminó con la detención de los dos sospechosos por un supuesto delito de odio. Se trata de dos jóvenes de 15 y 19 años de edad, según han precisado las fuentes consultadas, quienes han apuntado que el menor de edad quedó en libertad provisional por estos hechos tras prestar declaración. Por su parte, el otro joven fue detenido e ingresó en el centro de internamiento de menores La Marchenilla, que se encuentra situado en Algeciras. Al parecer, le constaba una requisitoria, siempre según las mismas fuentes.

Por su parte, Zhang siguió viviendo en Málaga, una ciudad en la que está «encantada» y en la que, asegura, no haber vuelto a tener ningún problema de tipo racista. En cuanto al arresto de los dos sospechosos, esta joven estudiante se muestra satisfecha. Insiste en el agradecimiento a todas las personas que la han ayudado para localizarles y asegura que todo el movimiento que se ha producido en las redes sociales «ha merecido la pena».