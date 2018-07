Denuncian «la subida abusiva» de una póliza de salud a una paciente de cáncer El marido de la enferma presenta una demanda en los juzgados contra Mapfre tras recibir la notificación de un incremento del 26,79% ÁNGEL ESCALERA Málaga Martes, 3 julio 2018, 00:29

Un asegurado ha presentado una demanda civil contra Mapfre por lo que considera «una subida abusiva de la póliza» que tiene contratada. El incremento fijado es del 26,79 por ciento, lo que representa tener que pagar 631,32 euros más al año por la tarifa de la prima. El demandante, José Valenzuela, de 69 años, explicó a este periódico que contrató con Mapfre hace 24 años, para él y su familia, la póliza más cara y que más prestaciones ofrece (Medisalud). Todo fue bien hasta que hace casi siete años a su mujer le diagnosticaron un adenocarcinoma de pulmón en estadio 4 y con metástasis. El tumor es inoperable, ya que está junto al corazón, la vena aorta y la tráquea. Pese a que en un principio la esperanza de vida era corta, gracias a los tratamientos que ha recibido, la paciente ha logrado tener calidad de vida dentro de lo que la enfermedad se lo permite. «Mi mujer está viva gracias a que tengo contratada con Mapfre la póliza más cara. Eso se lo agradezco, pero no me parece justo que me suban casi un 27 por ciento. Lo que quieren es echarme, que me tenga que dar de baja, porque no les interesa tener a una paciente con cáncer que necesita tratamientos muy caros», aseguró José Valenzuela, que espera que la justicia le dé la razón y la compañía aseguradora tenga que establecer un importe razonable de subida anual de la prima.

SUR se puso en contacto con Mapfre para conocer su versión de los hechos, pero fuentes de la empresa declinaron hacer declaraciones y dijeron que no se pronuncian sobre el asunto al haber un proceso judicial en curso.

La aseguradora declina dar su versión al estar el asunto inmerso en un proceso judicial

José Valenzuela, al saber que el tumor de pulmón de su mujer no podía operarse, se informó de otras alternativas y decidió marcharse con su esposa a Nueva York para que recibiera radiocirugía estereotáxica extracraneal, tratamiento que pagó de su bolsillo y que Mapfre le reembolsó el 80 por ciento. Asimismo, la paciente acudió a un hospital privado de Marbella para recibir hipertemia y a Quirón Málaga para la quimio.

En la actualidad, la enferma es seguida por el servicio de oncología de Carlos Haya, donde recibe inmunoterapia. «Gracias a todos esos tratamientos mi mujer sigue viva y con cierta calidad de vida», indicó José Valenzuela, que denunció la actitud de Mapfre por lo que entiende que es «una subida desproporcionada de la póliza». A ese respecto, dijo:«Si Mapfre continúa subiendo del orden del 30 por ciento anual, con el tiempo, no podremos soportarlo. Eso es lo que buscan, porque no les resulta rentable una paciente con una enfermedad como la de mi mujer». José Valenzuela añadió que comprende y acepta un incremento de la prima, pero ajustado al IPC sanitario. «No me han dejado otra opción que presentar la demanda», manifestó.