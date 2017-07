El curso escolar 2017-2018 arranca el 11 de septiembre para Infantil y Primaria y el 15 de septiembre para ESO y Bachillerato Las clases terminarán entre el 22 y el 25 de junio, según los niveles educativos. El calendario permite hacer dos puentes en diciembre y en mayo en municipios con fiestas locales en verano ROSSEL APARICIO Málaga Miércoles, 26 julio 2017, 13:02

Aunque aún falta algo más de un mes y medio para la vuelta al cole ya se puede trabajar en la planificación del próximo curso escolar 2017-2018. El calendario escolar, publicado en el pasado mes de mayo por la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, establece que el pistoletazo de salida se dará el próximo lunes 11 de septiembre para Infantil (de 3 a 5 años), Primaria y Educación Especial mientras que en el resto de niveles -Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, educación permanente, idiomas y conservatorios de música y danza- el alumnado se incorporará a las clases el viernes día 15.

El fin del cursotendrá lugar el 22 de junio de 2018 para Infantil, Primaria y Educación Espacial. La finalización de las clases para educación secundaria obligatoria y el 1º curso de bachillerato será el día 25 de junio. El 2º curso de bachillerato terminará el día 31 de mayo para preparar las pruebas de acceso a la universidad.

PERÍODOS VACACIONALES

Los días lectivos son los mismos en todos los centros escolares andaluces, 178 para el caso de Infantil y Primaria y 175 en el resto de enseñanzas. A continuación enumeramos los periodos vacacionales estipulados. En Málaga este años también sigue en vigor la 'Semana Blanca' que se celebrará del 26 de febrero al 2 de marzo, e incluye tanto el festivo del 28 de febrero (Día de Andalucía) como el lunes 26, declarado día de la comunidad educativa.

Navidad: El periodo no lectivo de Navidad estará comprendido entre los días 25 de diciembre de 2017 y 5 de enero de 2018, ambos inclusive (el último día de clase sería el viernes 22 de diciembre).

Semana Blanca: Del del 26 de febrero al 2 de marzo. Incluye tanto el festivo del 28 de febrero (Día de Andalucía) como el lunes 26, declarado día de la comunidad educativa.

Semana Santa: El periodo no lectivo de Semana Santa comprenderá desde el día 26 de marzo al 1 de abril de 2018, ambos inclusive.

DÍAS FESTIVOS Y PUENTES

El calendario escolar del curso 2017-2018 permite hacer dos ‘puentes' (en torno al 6 y 8 de diciembre uno de ellos y entorno al día de los trabajadores, el otro) en municipios con festividades locales en verano. En estos casos no serán no se considerarán lectivos los días 7 de diciembre de 2017 y 30 de abril de 2018. Así, los centros con una fiesta local coincidente con el periodo lectivo, será festivo el día de fiesta local correspondiente y no lectivo el día 30 de abril de 2018. En aquellos centros cuyas dos fiestas locales coincidan con el periodo lectivo, serán festivos los dos días de fiesta local correspondientes.

En el caso de la capital, donde se recuperan los dos días de fiesta local un 7 de diciembre (entre los días festivos 6 y 8) y un 30 de abril (lunes, víspera del festivo 1 de mayo). En los municipios donde solo hay una fiesta local coincidente con periodo no lectivo ese día se recupera el 30 de abril.

Gráfico. Calendario escolar para el curso 2017-2018 en Málaga.

-FESTIVOS DE ÁMBITO NACIONAL Y AUTONÓMICO:

-12 de octubre de 2017 (jueves). Fiesta Nacional de España.

-1 de noviembre de 2017 (miércoles). Todos los Santos.

-6 de diciembre de 2017 (miércoles). Día de la Constitución Española.

-8 de diciembre de 2017 (viernes). La Inmaculada Concepción.

-25 de diciembre de 2017 (lunes). Natividad del Señor.

-1 de enero de 2018 (lunes). Año Nuevo.

-6 de enero de 2018 (sábado). Epifanía del Señor.

-28 de febrero de 2018 (miércoles). Día de Andalucía.

-29 de marzo de 2018 (jueves). Jueves Santo.

-30 de marzo de 2018 (viernes). Viernes Santo.

-1 de mayo de 2018 (martes). Fiesta del Trabajo.

-FESTIVOS DE DE ÁMBITO PROVINCIAL

-26 de febrero de 2018 (lunes). Día de la Comunidad Educativa (para todos los niveles educativos).

-FESTIVOS DE ÁMBITO LOCAL

Según se recoge en el documento de la Consejería de Educación, tendrán la consideración de días no lectivos los coincidentes con las fiestas locales de los municipios de esta provincia establecidas por la Consejería competente en materia laboral hasta un máximo de dos días (explicado con anterioridad en el partado de los días festivos locales y puentes).