Cuatro de cada diez comunidades de propietarios de Málaga tienen morosos Fernando Pastor y Luis Camuña. / SUR Los morosos 'profesionales' representan el 42% del total, mientras los bancos adeudan una quinta parte de los 57,8 millones pendientes en la provincia FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Miércoles, 13 junio 2018, 11:42

La morosidad en las comunidades de propietarios de la provincia desciende por tercer año consecutivo y se sitúa en 57,8 millones de euros, la cifra más baja desde 2012. La mejora de la situación económica está detrás de este descenso, pero no tanto porque las familias tengan más recursos para abonar la cuota como por el mayor número de operaciones de compraventa de viviendas, en las que el vendedor suele ponerse al día en sus obligaciones. Aún así, lo cierto es que en cuatro de cada diez comunidades de propietarios hay algún inquilino con recibos atrasados, según el último estudio del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga.

En cuanto al tipo de moroso, los bancos siguen teniendo buena parte del protagonismo aunque su deuda sigue a la baja y supone ya el 19% del total, unos 11 millones. En este sentido, el moroso más destacado es el voluntario o profesional, es decir, aquél que opta por no pagar sin una justificación lógica y que representa ya el 42%, frente al 23% que no lo hace porque su situación económica no le da para estar al día. «Hay morosos profesionales, y esos son los que generan conflictividad en la comunidad de propietarios», ha remarcado el presidente del órgano colegial, Fernando Pastor.

Otro tipo de deudor que va más es el ausente (12%), un perfil que se da especialmente en la Costa con propietarios de otras provincias o extranjeros que han fallecido y cuyos herederos no están localizados. Sobre el efecto de la segunda residencia, cabe destacar que el 47% del dinero que se adeuda corresponde a segundas residencias del litoral occidental, mientras que en el oriental es del 24% y en la capital, del 22%.

Ante esta situación, Pastor ha reclamado más instrumentos legales para agilizar los pagos. En esta línea, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España ha presentado una propuesta de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que incluye, entre otras medidas, establecer recargos por encima del interés legal del dinero en el tiempo que un propietario sea moroso, que se reclame a los adquirentes de un inmueble el importe adeudado del año vencido y los cuatro anteriores (ahora la retroactividad es de tres años) y que el comprador exija al vendedor el certificado de deudas con la comunidad, de forma que si el comprador renuncia implique la derivación de la responsabilidad a ambos.