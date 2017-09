Cs critica que la nueva oferta de empleo de Diputación "no cumple" con criterios de igualdad, mérito y capacidad Gonzalo Sichar advierte de que "no vamos a permitir" que el ente supramunicipal "siga siendo una agencia de colocación" EUROPA PRESS Lunes, 11 septiembre 2017, 18:32

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Málaga, Gonzalo Sichar, ha criticado este lunes que la nueva oferta de empleo convocada por la Diputación mediante la apertura de las bolsas de trabajo "no cumple" con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y ha exigido al equipo de gobierno popular "que garantice que las casi 10.000 personas que ya se han presentado puedan concurrir en igualdad de condiciones".

Sichar ha recordado que la Diputación ha abierto este verano las bolsas de empleo tras casi una década sin hacerlo y ha explicado que, en concreto, "no se abrían desde el año 2008".

"Son casi 200 posibilidades de empleo en una primera fase y unas 300 en la segunda, lo que supone medio millar de plazas, que deben estar abiertas a todos los ciudadanos", ha afirmado. No obstante, ha continuado, "las bases publicadas no cumplen con esa igualdad, mérito y capacidad".

Para Sichar, "ofrecen una considerable ventaja para quienes ya estén trabajando aquí, que pueden sumar hasta 30 puntos por su experiencia en la Administración", según Sichar, para quien estas bases dejan "prácticamente fuera a los candidatos que vienen de la calle, cuya experiencia en el sector privado no puntúa".

Además, ha incidido en que las bases de la primera tanda se publicaron el pasado 14 de agosto, en pleno puente de la Feria de Málaga. "La fecha no es casual", ha opinado, al tiempo que ha señalado que "estaba escogida para que se enterase el menor número de gente posible".

"Se repite el mismo 'modus operandi' que cuando se publicaron las bases para el gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol, en mitad del puente de diciembre", ha advertido Sichar, que ha señalado, además, que esta primera fase se cerró el 29 de agosto, y el 30 de agosto se abrió una segunda fase que todavía no se ha cerrado.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en la Diputación ha afirmado que "pese a intentar que no se enterase demasiada gente no lo consiguieron", ya que, según ha explicado, "cerca de 10.000 personas ya han solicitado acceder a esta oportunidad de empleo sin saber que no tienen posibilidad de entrar". "El pasado jueves se contaban ya casi 7.000 solicitudes en la primera fase, y siguen llegando muchas más que fueron presentadas telemáticamente a través de otras administraciones. En cuanto a la segunda fase, se han alcanzado ya las 1.800 solicitudes y la cifra sigue aumentando", ha indicado.

Sichar ha recordado que "son muchas las familias que lo están pasando mal, y 10.000 solicitudes son 10.000 esperanzas que van a verse frustradas. No queremos ser cómplices de esta estafa a los ciudadanos, ni queremos que se juegue con los sueños de los malagueños", ha añadido.

Según el portavoz de Cs, "todo apunta a que estas bolsas son el primer paso para meter en la Diputación por la puerta de atrás a personas que ya están seleccionadas de antemano. El paso siguiente será la creación de sus plazas y puestos".

Además, ha afirmado que las bases publicadas difieren además completamente del borrador de reglamento de bolsas que se está negociando actualmente entre el equipo de gobierno y la formación naranja.

Al respecto, ha añadido que el proceso convocado "tira a la basura toda experiencia profesional en el sector privado. Las personas que no han trabajado en la Administración Pública tendrán como máximo 70 puntos si sacan la nota máxima en la prueba teórica, con lo que de entrada parten con un 30 por ciento de desventaja".

Por ello, entre otros, Sichar se ha referido a que hay personas que disponen de las preguntas de exámenes anteriores y otras que no. "El personal ajeno a esta casa tiene menos información que quienes ya trabajan en la Diputación. Y eso no puede ser", ha subrayado, insistiendo en que "esto provoca que no haya tiempo material para estudiar para aquellos que se acaban de enterar, frente a los que son conocedores de este proceso desde hace meses".

"No vamos a permitir que la Diputación siga siendo una agencia de colocación. No vamos a ser cómplices de este abuso", ha advertido Sichar, que ha señalado que se ha reunido este lunes con el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, para exigirle "que se paralice esta convocatoria y se cambien las bases garantizando verdadera igualdad para los aspirantes".

Por último, el portavoz de Ciudadanos ha incidido en que esto no quiere decir que las personas que ya han presentado su solicitud vayan a quedar fuera del proceso: "Vamos a hacer lo que sea necesario para que las personas que se han presentado tengan muchas más posibilidades de entrar que antes, porque se respeten sus derechos. Ciudadanos peleará para que este proceso cuente con todas las garantías", ha concluido.