IU critica la escasez de los presupuestos de la Junta para Málaga
Viernes, 13 octubre 2017

Izquierda Unida considera claramente insuficientes las partidas contempladas para Málaga en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018. Así lo han dicho este viernes en rueda de prensa el coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, y el parlamentario andaluz por Málaga, José Antonio Castro.

IU presentará la próxima semana una enmienda a la totalidad de los presupuestos por considerar que no se sale de la crisis con esas cuentas. Para Izquierda Unida, se ha producido una desaceleración del crecimiento económico y una concentración de la riqueza. Igualmente, ha lamentado que la Junta haya perdido 707 millones de euros de ingresos en tres años, hecho que ha relacionado con el acuerdo del PSOE con Ciudadanos para poder gobernar.

En lo que se refiere a Málaga, José Antonio Castro ha manifestado que son unos presupuestos insuficientes y que, además, en muchos casos son promesas que en realidad no vienen recogidas en las partidas presupuestarias negro sobre blanco. «La Junta lleva años prometiendo cosas para Málaga que luego no ejecuta. El Gobierno andaluz hace bonitas maquetas, pero no pone ladrillos», ha dicho Castro.

IU echa en falta en las cuentas de la Junta para 2018 alguna dotación para el tercer hospital en Málaga capital, así como dinero para completar la ampliación del Hospital de la Costa del Sol de Marbella, para la mejora del de Ronda y para poder abrir en su totalidad el del Guadalhorce, que Castro ha definido como «un gigantesco centro de salud».