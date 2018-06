La confluencia de IU y Podemos se agita en Málaga Isabel Reyes, de espaldas, habla con Isabel Franco. / SUR Crónica Política Militantes y cargos de la formación morada en la provincia se unen al movimiento crítico con el procedimiento de alianzas electorales y denuncian la falta de participación de las bases ANTONIO M. ROMERO Martes, 12 junio 2018, 00:49

El procedimiento de confluencia de Podemos e IU cara a las próximas citas electorales ha generado algunas voces discordantes en el ámbito interno de ambas formaciones, especialmente, en el partido morado, con denuncias dirigidas contra su líder andaluza, Teresa Rodríguez, integrante del grupo Anticapitalistas. En Málaga, donde los líderes provinciales de ambos partidos, Alejandro Serrato (Podemos) y Guzmán Ahumada (IU) presentaron el pasado viernes la alianza, un grupo de militantes de la formación morada se ha alineado con el movimiento crítico andaluz agrupados en la plataforma 'Defender Podemos Andalucía' y con un manifiesto donde denuncian la falta de participación en el proceso y que no se está respetando el resultado de la votación de los afiliados el pasado marzo sobre las condiciones en que debe producirse la confluencia.

Este fin de semana, Málaga ha sido el escenario de un encuentro a nivel andaluz de este movimiento crítico al que asistieron casi un centenar de cargos públicos y orgánicos de Podemos de toda Andalucía con algunas de sus principales caras visibles como las diputadas en el Congreso Isabel Franco (Huelva) y Noelia Vera (Cádiz) o el parlamentario andaluz Jesús de Manuel (Granada). Entre los malagueños, se encuentran Luis Arias, miembro del consejo ciudadano municipal –la ejecutiva local en la capital y que se hace dos años se presentó al cargo dentro del grupo liderado por Alberto Montero–, e Isabel Reyes, integrante de la dirección andaluza y líder del partido en Estepona.

Este movimiento crítico no se opone a las alianzas con IU, partidos políticos como Equo u otras candidaturas municipalistas del tipo Málaga Ahora o Costa del Sol sí se Puede. Lo que no están de acuerdo es con el procedimiento que ha seguido Teresa Rodríguez ya que, según sostienen en su manifiesto, se va más allá de una confluencia y se busca «desconectar» Podemos para fusionarlo con IU «en un nuevo espacio con normas y vida propia. «Lo que se pretende es hacer una organización nueva con un nuevo censo. Una marca nueva en la que los inscritos de Podemos Andalucía no tendremos nada que decir», denuncian en el documento hecho público por esta corriente y al que ya se han adherido unos cuarenta afiliados malagueños.

Los integrantes de esta corriente en Málaga, según fuentes consultadas, se suman a las reivindicaciones de sus compañeros en el resto de provincias. Así exigen que se cumpla el mandato de la consulta ciudadana del pasado marzo sobre los procesos de confluencia y donde el resultado mayoritario fue que el nombre de Podemos esté presente en la marca electoral y que la forma de presentarse a los comicios sea la coalición electoral.

Exigen poder decidir

Que la elección de los candidatos de Podemos en esas listas de confluencia se elijan mediante primarias internas en el partido morado; que una vez realizado este proceso la dirección del partido en Andalucía «y no seis personas» negocie con IU la manera de conformar las listas electorales de manera «transparente»; que el censo de inscritos sea la herramienta para que sean estos quienes tomen las decisiones en la organización; y que el acuerdo preelectoral se lleve a ratificación por parte de los inscritos en Podemos Andalucía son otras de las reivindicaciones de este movimiento.

«Los pasos hasta ahora dados por parte de la dirección no han sido sometidos a consulta y las personas que hacemos Podemos queresmos y debemos decidir», añade el manifiesto. Desde el movimiento crítico en Málaga, las fuentes insistieron en que se debe respetar la democracia interna ya que las decisiones «no pueden tomarse en una mesa camilla» y reiteraron que este asunto puede dividir a la organización en la provincia.

Precisamente este martes en la capital malagueña protagonizarán un par de actos conjuntos –se reunirán con trabajadores de los servicios externalizados de emergencia y con los empleados de la hostelería en la semana en que deben decidir si van a la huelga– el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, y la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.