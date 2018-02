Condenan a seis años de prisión a un hombre por destrozarle un ojo a otro de un puñetazo en Torrox Además, se le impone el pago de 56.988 euros como indemnización al perjudicado EP Sábado, 17 febrero 2018, 16:32

La Audiencia de Málaga ha condenado a seis años y medio de prisión a un hombre por reventarle un ojo a otro al propinarle un puñetazo en la cara en las inmediaciones de un bar de Torrox. Además, se le impone el pago de 56.988 euros como indemnización al perjudicado.

Los hechos sucedieron en mayo de 2015. Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la víctima estaba conversando con dos personas "en un tono no amigable", recriminándoles algo "de forma ofensiva". Entonces, se acercó a ellos el acusado, quien propinó al hombre un "fuerte" puñetazo en el ojo "lo que le originó el estallido del globo ocular", tras lo que el procesado se marchó del lugar, según se recoge en la resolución.

La víctima requirió tratamiento quirúrgico, consistente en la sutura de la herida y la reconstrucción del globo ocular, y curó en 54 días, aunque le tuvieron que extirpar el globo ocular, sufriendo un perjuicio estético moderado.

Tanto la víctima como el perjudicado habían estado previamente "por separado y sin contacto entre ellos", bebiendo alcohol, lo que afectaba a sus normales facultades. Por estos hechos, se condena al acusado por un delito de lesiones agravadas.

Para la Sala, la agresión fue realizada "de forma consciente y voluntaria" y el resultado del golpe "era previsible" por el lugar y la fuerza con el que lo realizó. El propio procesado reconoció haber golpeado a la víctima.

Además, se añade que el perjudicado no golpeó previamente y se señala que "no justifica la agresión" que éste "insultase o no a terceras personas". El Tribunal aplica la circunstancia que rebaja la pena de embriaguez, pero rechaza las demás expuestas por la defensa.