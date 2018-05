El convenio de hostelería de Málaga sigue en punto muerto por la falta de nuevas propuestas Participantes en la última jornada de la marcha por el convenio de la hostelería en Málaga / . Ñito Salas Los representantes de Aehcos se levantan de la reunión tras asegurar que no pueden ceder más y se citan de nuevo para este miércoles JUAN SOTO Málaga Lunes, 28 mayo 2018, 20:55

El convenio de hostelería continúa en punto muerto tras la celebración ayer de una reunión exprés que debería haber resultado decisiva. Tras ocho encuentros previos sin apenas avances, sindicatos y patronal volvieron a sentarse para tratar de desbloquear un documento que afecta a más de 85.000 trabajadores en la provincia y se levantaron sin ningún acuerdo. Según detallaron los sindicatos, los responsables de Aehcos se levantaran de la mesa «a los cinco minutos porque no podían ofrecer nada nuevo».

Tras la marcha de los hoteleros, los hosteleros de Mahos trataron de reconducir la situación y volvieron a citar a las partes a un nuevo encuentro que se debe celebrar este miércoles a la que no se sabe si acudirá Aehcos. Mientras esto llega, los sindicatos han pospuesto el anuncio de huelga y el desarrollo de nuevas movilizaciones, aunque avanzaron que el viernes preven concentrarse en el Congreso de Hoteleros Españoles que se celebrará en la capital. Si en la siguiente reunión no se producen avances no descartan convocar huelga para los meses del verano.

Al no producirse cambios, los grandes escollos en la negociación siguen siendo dos: la subida salarial, que los sindicatos pretenden que esté en torno al 4% y que la patronal quiere ligar a la evolución del absentismo laboral; y las medidas de flexibilidad que Aehcos quiere introducir en lo que respecta a la duración de la jornada laboral y los descansos semanales.

La secretaria general del sindicato de servicios de Comisiones Obreras, Lola Villalba, consideró ayer que la actuación de Aehcos «es de una total falta de respeto» porque se levantaron de la mesa sin aportar nada y sin ganas de negociar. En este sentido, consideró que su presidente, Luis Callejón «no tiene ningún poder de decisión».

La reunión de este lunes llegaba especialmente caldeada tras la multitudinaria marcha por un convenio de hostelería digno que realizaron la pasada semana desde Marbella hasta la capital. Convocada por CC.OO. y por UGT, la caminata concluyó el viernes en las puertas de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), en donde los asistentes aseguraron que están dispuestos a ir «a por todas», sin descartar otras acciones de protesta, entre ellas una convocatoria de huelga.