Los colegios concertados de Málaga centran en la libertad de elección su campaña de escolarización 2018/2019

Los colegios concertados de la provincia, casi un centenar, centran en la libertad de elección y la calidad de su oferta su campaña de escolarización para este próximo curso, que está abierta durante este mes de marzo para todos los centros, tanto públicos como concertados y privados. ‘Su educación es tu elección’ es precisamente el eslogan escogido por el sindicato FSIE, mayoritario en la enseñanza concertada, para hacer llegar a los padres las ventajas de escolarizar a sus hijos en un centro concertado.

La campaña ha sido presentada a las patronales del sector, titulares y directores de centros así como a asociaciones de padres, por la presidenta de FSIE Andalucía, Silvia Santos., quien ha resaltado la formación integral y de calidad que ofrecen los profesionales de los centros concertados a la sociedad andaluza. «Nunca lo hemos tenido fácil», aseguró, y valoró la sentencia del Tribunal Supremo de 2013 en la que se salvaguardan las unidades concertadas que cuenten con alumnado suficiente, pero que al mismo tiempo determina la posibilidad de cerrar esas unidades si no se llega a la ratio mínima. Un número de alumnos que sigue a la baja, algo que afecta tanto a la enseñanza pública como a la concertada. De hecho, este curso se suprimieron dos unidades en colegios de Ronda por falta de alumnado. De esta manera, Silvia Santos ha reclamado «flexibilidad» en las ratios, para que se puedan adecuar al entorno social. «Los 25 alumnos por aula no tiene que ser un principio invariable, ¿por qué no puede haber un aula con 10 o 15 alumnos?», se preguntó. Y apeló al «compromiso de todos» para llenar las aulas, tanto de los titulares de los centros como de los propios docentes, cuyo trabajo precisamente depende de que los colegios tengan los alumnos necesarios, porque las unidades que se destruyen «son casi imposible recuperar».

Francisco Luis Martínez, de Escuelas Católicas, apeló a la necesidad de dar visibilidad a lo que hacen en estos colegios, poniendo el acento en la calidad de una enseñanza que «no es subsidiaria de la pública, sino alternativa» y defendió un proyecto «de libertad, ya sea de educación pública o confesional».

El patrono y asesor jurídico de la Fundación Victoria, Francisco José González Díaz, consideró necesarias estas campañas informativas y señaló que la oferta que realizan «tiene sentido si hay demanda por parte de los padres». Destacó la labor de la Fundación tanto por el mantenimiento de los puestos escolares como por el sostenimiento de los centros concertados confesionales, de manera que la Fundación ha asumido la titularidad de algunos centros porque las comunidades religiosas o los particulares que los llevaban no pueden continuar con la gestión. Por otra parte, indicó que es necesario hacer un esfuerzo por la formación del profesorado, que «tiene que estar cualificado al máximo nivel, y para nosotros una formación religiosa profunda tiene que ser un referente».

La presidenta de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, Concapa Andalucía, reclamó para sus hijos «disponer de los mismos recursos que el resto de los niños integrantes de la comunidad educativa».

Foto: Representantes sindicales, de las patronales, titulares y directores de centros concertados. Migue Fernández