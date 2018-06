Celia Villalobos: «No tengo interés en jubilarme; si el PP no quiere que siga haré otra cosa, pero no calceta» Manuel Castillo pregunta a Celia Villalobos durante un momento del programa. / Ñito Salas Defiende otro modelo de primarias, dice estar sorprendida por «la capacidad» de Francisco de la Torre y ataca a José María Aznar ANTONIO M. ROMERO Viernes, 29 junio 2018, 00:34

Clara, directa, en algunos momentos tensa y en otros polémica y esquiva a algunas cuestiones. Así se mostró anoche Celia Villalobos durante su participación en el programa 'La Alameda', coproducido por la televisión privada local 101TV y el periódico SUR y que presenta el director de este diario, Manuel Castillo. Una entrevista donde la exministra de Sanidad y excaldesa de Málaga dejó claro en la primera pregunta que no tiene ninguna intención de jubilarse de la política: «Si el partido (el PP) quiere seguiré (de diputada) y si no, me dedicaré a otras cosas como ser la mosca cojonera del alcalde de turno, a lo que no me dedicaré es a hacer calceta». Además, subrayó que su experiencia –lleva en el Congreso desde 1986– es «útil» para el partido.

Villalobos, que se sometió a las preguntas de los periodistas Javier Recio, María Dolores Tortosa, Fernando del Valle e Iván Gelibter, se refirió a asuntos de actualidad como el proceso del PP para elegir al sucesor de Mariano Rajoy en la presidencia. En este punto, la diputada por Málaga defendió unas primarias abiertas a los votantes populares y censuró que para la votación del 5 de julio se haya obligado a los afiliados a inscribirse. A su juicio, hubiera sido suficiente con permitir que voten los afiliados que estén al corriente del pago de la cuota.

Sobre sus preferencias entre los candidatos a presidir el PP, Celia Villalobos reiteró su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría. «Tenemos que buscar un candidato que gana elecciones y ese es Soraya, que además lleva al lado a Fátima Báñez, la mejor ministra de Empleo que ha habido en España», subrayó.

La exalcaldesa de Málaga elogió profusamente a Báñez, pero eludió pronunciarse a la pregunta de si sería una buena líder del PP de Andalucía si Juanma Moreno abandona la presidencia del partido si no gana las próximas elecciones autonómicas.

Respecto a que Francisco de la Torre –su sustituto en la Alcaldía de Málaga– vuelva a encabezar la candidatura popular para las elecciones municipales de mayo de 2019, Celia Villalobos dijo que le sorprende «la capacidad» del actual regidor y que «está en todos los temas, no baja la guardia, no se aburre y sabe lo que pasa en el Ayuntamiento y la ciudad».

Preguntada sobre si le hubiera gustado volver a la Alcaldía de Málaga tras su paso por el Ministerio de Sanidad, respondió: «José María Aznar me lo propuso, pero le dije que para mí la política no tiene vuelta atrás y De la Torre no era un muñeco para quitarlo y volver yo».

Precisamente, fue muy contundente cuando le preguntaron sobre Aznar, que en los últimos años se ha mostrado muy crítico con el PP bajo el liderazgo de Mariano Rajoy. «Al Aznar que yo conocí y que ganó las elecciones de 1996 y 2000 le tengo admiración y cariño; al Aznar de hoy, no le tengo ni admiración ni cariño», aseguró Villalobos, quien, al mismo tiempo, elogió la manera en la que Rajoy ha abandonado la política.

Celia Villalobos, que en el pasado predicó con el ejemplo manteniendo sus posiciones incluso en contra del PP en materias como el aborto o el matrimonio homosexual, defendió que los partidos den libertad de voto a sus diputados cuando se aborden cuestiones relacionadas con la moral; se mostró abierta a apoyar la futura ley de eutanasia; abogó por reflexionar para «reconducir» el tema de las redes sociales en cuanto a insultos y ataques; dijo que Juanma Moreno y Elías Bendodo «no actuaron de la forma más adecuada» cuando le quitaron de número uno de la lista al Congreso para ponerla de dos; y sostuvo que recibe «muchos golpes por ser sincera, aunque lo llevo con mucha dignidad».

Respecto a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, la exministra de Sanidad sostuvo que se puede hacer «sin tocar el bombo y el platillo y sin montar los follones que está montando el PSOE» y consideró que «resucitar permanentemente la Guerra Civil no es bueno para los españoles». Y es que, según argumentó, se utiliza este asunto como cortina de humo para no hablar del acercamiento de presos de ETA y del 'procés' al País Vasco y Cataluña o del intento de transferir las competencias de la Seguridad Social a Euskadi.