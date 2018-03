CCOO calienta motores para la huelga feminista del jueves Asamblea de delegados sindicales hoy en la plaza de la Constitución. El sindicato propone un paro de dos horas y anima a secundar la manifestación del 8M: “Esto es algo que desborda una huelga convencional” ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 6 marzo 2018, 13:33

A poco más de 48 horas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el sindicato CCOO quiere garantizar el éxito de la convocatoria de paros y manifestación y ha celebrado esta mañana en la plaza de la Constitución una asamblea de delegados sindicales para aportarles toda la información necesaria sobre una jornada que pretenden “histórica”.

La cita, que ha reunido a algo más de un centenar de personas, ha servido además para dar a conocer a los ciudadanos los detalles de la convocatoria de paros que los sindicatos han impulsado para este jueves. En este sentido, la secretaria de la Mujer de CCOO Málaga, Isabel Pineda, ha tomado la palabra para explicar que tanto su formación como UGT secundarán la huelga feminista de dos horas de paro: las opciones son de 11.30 a 13.30, de 16.00 a 18.00 horas o las dos primeras horas del turno de noche.

La representante sindical no sólo ha animado a la participación en los paros y las concentraciones convocadas en la capital con motivo del 8M, sino también a la gran manifestación que la Coordinadora del 8 de marzo (un colectivos que aglutina a todas las asociaciones feministas que trabajan en Málaga) celebrará en la plaza de la Marina a partir de las siete de la tarde. “Estamos en un momento fundamental de la lucha feminista”, ha destacado Pineda, quien ha destacado que la huelga del próximo jueves “no es una huelga al uso porque no es sólo laboral: es a todos los niveles, como el de los cuidados, el educativo, el de consumo...”.

Por eso, y a su jucicio, se espera que la convocatoria “desborde todas las previsiones”.

Y es que para CCOO hay “más motivos que nunca” para las movilizaciones: “Nos dicen que la brecha salarial entre hombres y mujeres es fruto de la crisis económica, pero no es verdad. Nos han relegado al papel de cuidadoras, y en el ámbito laboral también se perciben estas diferencias”, ha lamentado Pineda, quien ha reforzado su discurso con datos. En efecto, y según las cifras que maneja el sindicato, la brecha en Málaga está en el 22%, el 94% de los contratos que firmaron las mujeres en 2017 fueron temporales y, de esos, más del 65% tenían una duración inferior a un mes.

“Y esto no es casual, nos siguen colocando en la base invisibilizadas para que aguantemos el sistema”, ha añadido la representante sindical, quien ha subrayado que el feminismo “pone la vida en el centro de todo” y que, precisamente por eso, “tenemos que hacer que la huelga del jueves sea un completo éxito y desborde todas las previsiones”.