Carolina España: «El tren a Marbella es una apuesta real del Gobierno» España, junto a diputados y senadores del PP, ayer durante la valoración de las cuentas. / Ñito Salas Los grupos de la oposición denuncian que el Ejecutivo central discrimina a Málaga, que sigue a la cola en cuanto a inversión por habitante IGNACIO LILLO Málaga Martes, 3 abril 2018, 22:46

Los presupuestos de 2018 aumentan la inversión en la provincia y su entorno, con el tren de la Costa como bandera, según la valoración del PP. En el lado opuesto, los grupos de la oposición hicieron sus cuentas para denunciar que el Ejecutivo central discrimina a Málaga, que sigue a la cola del país en cuanto a inversión por habitante, además de olvidarse de las inversiones necesarias, sobre todo en materia de aguas.

Carolina España, diputada de los ‘populares’ por Málaga, fue la encargada de defender las cuentas públicas. A su juicio, la inversión consignada para el tren a Marbella y Estepona, de 6,4 millones, tiene como objetivo que se visualice «la apuesta real del Gobierno y del PP, un compromiso claro y contundente, frente a las promesas vacías años atrás de los socialistas, que nunca se tradujeron en inversiones reales».

La diputada, que compareció ayer junto a su homólogo Avelino Barrionuevo y a los senadores Ángeles Muñoz (también alcaldesa de Marbella) y Manuel Marmolejo, puso de relieve que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció durante su reciente visita a la ciudad marbellí que en en torno al verano saldrá a información pública y se abrirá el periodo de alegaciones, como paso previo al trámite medioambiental y a la redacción del proyecto. Además, se refirió al proyecto previsto como un tren «de altas prestaciones» y de hecho, la partida se ha consignado en el capítulo destinado a la Alta Velocidad.

«Fomento trabaja en un tren de altas prestaciones desde Fuengirola a Marbella» Carolina España, Diputada del PP

Respecto al resto de inversiones, España reinvindicó las partidas correspondientes al AVE de Bobadilla a Granada y el ‘bypass’ de Almodóvar del Río, ambas con impacto directo en la provincia, con lo que la inversión global para Málaga superará los 200 millones de euros.

Oportunidad perdida

Desde las filas de la oposición, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, valoró el proyecto de Presupuestos Generales del Estado como «una nueva oportunidad perdida» para la provincia. En una primera valoración de las cuentas, tras mantener una reunión de trabajo con el Grupo Parlamentario Socialista, señaló que las cuentas diseñadas por el PP no recogen las inversiones para las principales necesidades de la provincia, que vuelven a relegar a Málaga a la cola de la inversión en el conjunto nacional y «no ayudarán a la recuperación económica, no ayudarán a la consolidación de la creación de empleo y no ayudarán a las principales actividades económicas de nuestra provincia». Por ello, lamentó que las infraestructuras necesarias se verán relegadas de nuevo porque no se recogen en los presupuestos, o bien las cantidades asignadas a los mismos son «irrisorias» y «no habrá forma de ejecutarlas en un tiempo razonable, o se quedarán sin ejecutar como hemos visto en los últimos años».

«El PP vuelve a relegar a Málaga a la cola de la inversión en el conjunto nacional» José Luis Ruiz Espejo, Secretario general del PSOE

«Estas cuentas son el fin de los recortes, que fue una de nuestras condiciones para aprobarlas» Guillermo Díaz, Diputado de Ciudadanos

El diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, destacó el hecho de que estas cuentas muestran el fin de los recortes, «que fue una de las condiciones para aprobar los presupuestos por nuestra parte». El responsable del partido naranja mostró su confianza en que los proyectos consignados prosigan en los próximos ejercicios «y que se ejecuten». «Ciudadanos ha propuesto importantes bajadas de impuestos que van a beneficiar a miles de malagueños, y hemos determinado la inversión en el Corredor Mediterráneo, con lo que eso puede suponer para Málaga». En cambio, reprochó la falta de inversiones en materia de aguas. Díaz también tuvo palabras para el resto de grupos de la oposición, a los que pidió que dejen de hacer de «comentaristas» de los presupuestos, y pidió directamente al PSOE que permita su aprobación, para que «no estemos en manos de los nacionalistas».

«Recibimos menos que la media andaluza y española, estamos discriminados» Alberto Montero, Diputado de Podemos

Desde las filas de Podemos, su diputado por la provincia, Alberto Montero, fue muy crítico con las cifras: «Con los primeros datos calculamos que ha bajado la inversión en un 6% respecto al año pasado, que ya fue malo. Los malagueños reciben 100 euros menos que la media andaluza y 140 euros por debajo de la media de España. Estamos discriminados». Sobre el tren a Marbella, criticó que la partida presupuestada es baja: «Escuchamos continuamente decir que es muy importante, pero no hay voluntad política de que pueda entrar en funcionamiento alguna vez».