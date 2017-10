«Cara a las municipales tenemos que construir un bloque alternativo al PP» Ahumada, en la sede de IU, antes de la entrevista / F. J. Acevedo Entrevista a Guzmán Ahumada Gavira, coordinador provincial de Izquierda Unida en Málaga ANTONIO M. ROMERO Viernes, 13 octubre 2017, 01:10

Aunque venía ejerciendo el cargo desde el pasado marzo, cuando José Antonio Castro dimitió, no fue hasta el pasado 23 de septiembre cuando la asamblea provincial ratificó a Guzmán Ahumada (Casares, 1980) como coordinador de IU en Málaga. Este licenciado en historia estará cuatro años al frente de la coalición en un momento de transformación de Izquierda Unida. Un cargo que deberá compatibilizar con sus responsabilidades como teniente de alcalde en su municipio natal y portavoz de su grupo en la Diputación.

–¿Cuál es su proyecto político?

–Es un proyecto enmarcado en lo aprobado en la asamblea federal, que aboga por hacer una IU en movimiento que vaya al compás de la sociedad a la que queremos representar. Esa sociedad que no se resigna y que pelea en la calle y los centros de trabajo por mejorar sus condiciones de vida y laborales. El otro objetivo es servir a esa sociedad como una herramienta útil para cambiar la realidad existente.

–¿Qué objetivos concretos se ha planteado?

–Hacer una IU en Málaga muy participativa y con más presencia en la calle y en el conflicto social. Uno de los grandes retos es hacer una IU fuerte que impulse ese bloque social alternativo que en Málaga es muy necesario para plantar cara a lo que representan el PP y el PSOE y su muleta Ciudadanos, cara a las elecciones andaluzas y municipales para disputarles el gobierno de las grandes ciudades y la autonomía.

–En estos últimos años, IU se está acercando a Podemos. ¿Está difuminándose el papel de la coalición?

–No lo creo. El objetivo máximo es que aquellas cuestiones por las que IU ha luchado durante toda su historia se abran paso y cada vez sean más las personas que las defienden tanto en la calle como en las instituciones. Podemos nace con unos planteamiento que en el 90% coincidimos con ellos por lo que una confluencia con ellos es un proceso natural porque son menos las diferencias que lo que nos une. Ahora bien, no sólo nos debemos quedar en una suma de Podemos e IU. IU lo que plantea es impulsar un bloque alternativo en el que Podemos es una pieza fundamental, pero con IU y Podemos sólo no es suficiente, es necesario que se sumen otras organizaciones políticas, los sindicatos, y la sociedad civil con un programa político de cambio que nos identifique a todos y donde cada uno tenga su propia autonomía.

-Sin embargo, hay una impresión generalizada de que en este proceso de confluencia y acercamiento Podemos está fagocitando a IU.

–Es posible que pueda haber esa impresión, pero no la comparto. No va a haber una disolución de IU en Podemos, sino que lo que hay es un proceso de superación donde a lo mejor no hay que hablar ni de Podemos ni de IU, sino que los planteamientos que defendemos se abran paso con más fuerza y cada vez haya más gente que los defienda.

–Cara a las elecciones municipales de 2019 en la capital, ¿es partidario de una confluencia de IU y Podemos y organizaciones sociales?

–Sí, soy partidario. Defiendo ese proceso de confluencia no sólo en la capital, que va a ser muy importante, sino en otras ciudades. En eso estamos trabajando. IU ha puesto un plazo y es que de aquí a final de año tenemos que saber sobre qué bases trabajar esa confluencia. El proceso de confluencia es un movimiento irrenunciable e inaplazable con el que tenemos una oportunidad en las próximas elecciones municipales de cambiar muchos ayuntamientos donde antes parecía muy difícil acabar con esas mayorías absolutas y ahora se ve factible superar no sólo al PSOE sino también al PP. Este proceso de confluencia debemos trabajarlo de una forma en la cual no nos miremos a nuestro ombligo, ni buscando protagonismo, sino que vayamos construyendo un programa político alternativo para Málaga y sobre ese proyecto político se vayan sumando los distintos partidos políticos, las distintas organizaciones sociales y colectivos de la ciudad. Más allá del PP hay alternativa y cara a las municipales IU trabajará para construir un gran bloque para ser alternativa; no sólo para quitar a un alcalde y poner a otro, sino para cambiar la forma de hacer política porque vemos que la que hace el PP en las grandes ciudades es una forma de hacer política agotada.

–El PSOE ha elegido nuevo secretario general en Málaga, ¿Cómo deben ser las relaciones de IU con el PSOE en la provincia?

–Tanto en Málaga como en otros lugares lo que IU está esperando es que el PSOE se termine de definir porque es un partido que nos sorprende cada día. El debate que está sobre la mesa es el final el régimen del 78, donde el PP ya ha puesto su salida con la restauración a base de represión y de normalizar la miseria, y estamos esperando a que el PSOE se pronuncie sobre qué España en lo social y en lo territorial quiere. Con un partido político que no se termina de definir es muy difícil establecer unos marcos de acuerdos.

–Hay voces que sostienen que el planteamiento de IU en los últimos años se basa en la doctrina de que ‘al PP, ni agua’.

–Con un partido que en sí está imputado por corrupción, que representa la imposición de una serie de políticas y medidas que está llevando a la normalización de la miseria y a que haya un 40% de familias pobres en la provincia es imposible poder llegar a ningún tipo de relaciones.

–¿IU Málaga respalda la posición de sus direcciones nacional y andaluza sobre lo que está sucediendo en Cataluña?

–Sí, la respaldamos. Es un tema que IU ha venido defendiendo y debatiendo con mucha anterioridad. Siempre hemos entendido que el sistema de autonomías es un sistema agotado y había que ir hacia otro tipo de relación entre los distintos territorios y nacionalidades que hay en España. Tenemos que ir hacia otro sistema donde los territorios puedan decidir más sobre su futuro. Defendemos un sistema federal y por supuesto republicano. Dicho esto, también tenemos que decir que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la Generalitat y consideramos que el referéndum del 1 de octubre no tiene validez.

–Cuando concluya su mandato, ¿la IU que veremos será una IU parecida a la actual o totalmente distinta?

–Esperemos que sea distinta y que participemos en ese objetivo de construir un bloque alternativo que nos permita cambiar la realidad. Eso sí, la IU del futuro mantendrá sus señas de identidad de defensa de lo público, lucha contra el patriarcado o apuesta por el republicanismo.