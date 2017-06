Basque Culinary Center descarta La Térmica y busca unas instalaciones más amplias en Málaga Elías Bendodo y Joxe Mari Aizega / F. Silva BCC considera que el espacio del antiguo Centro Cívico es pequeño para sus aspiraciones EP Sábado, 17 junio 2017, 14:10

Basque Culinary Center (BCC) ha descartado instalarse en el edificio de La Térmica para su ubicación en Málaga y está buscando unas instalaciones más amplias en la capital al considerar que el espacio del antiguo Centro Cívico es pequeño para sus aspiraciones.

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, quien ha añadido que tanto la institución provincial como la dirección del Basque Culinary Center están avanzando en esta cuestión y "en los próximos meses anunciaremos la ubicación".

No obstante, Bendodo, en una entrevista concedida a Europa Press, ha admitido que no puede decir qué ubicaciones se están barajando "porque se encarecen los precios". Sin embargo, sí ha concretado que la idea no es un edificio de nueva construcción.

"Estamos buscando unas nuevas instalaciones, más amplias", ha dicho, añadiendo que la apuesta de Basque Culinary Center por Málaga "es realmente importante". "Ven potencialidad y quieren abrir una sede en el sur de España, no es una sucursal", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que confía en que antes de fin de año se puedan ofertar los cursos formativos por parte del centro vasco.

Basque Culinary Center es un centro pionero que aúna en San Sebastián la formación y la investigación sobre gastronomía y alimentación y que integra una Facultad de Ciencias Gastronómicas y un Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía.

El objetivo es que la provincia de Málaga se consolide como uno de los mejores lugares del mundo para formarse en gastronomía, complementando la labor de las escuelas de hostelería y Formación Profesional.

La Diputación apuesta con esta iniciativa por la "excelencia" en un segmento como la gastronomía que es ya uno de los atractivos turísticos de la provincia, generando un alto nivel de satisfacción entre los turistas.

Recientemente se ha dado a conocer un estudio interno realizado por el departamento de investigación de BCC que muestra que prácticamente el cien por cien de los alumnos egresados en la primera y segunda promociones del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias están trabajando. Y que el 24 por ciento lo está haciendo en puestos de responsabilidad en la empresa.

Basque Culinary Center se asienta sobre dos pilares fundamentales: la Facultad de Ciencias Gastronómicas, adscrita a Mondragon Unibersitatea y con una oferta formativa altamente cualificada destinada a formar a los profesionales del sector culinario del siglo XXI; y un Centro de Investigación e Innovación en el ámbito de la Alimentación y la Gastronomía. Es de hecho, el único centro del mundo que alberga una facultad y un centro de I+D+i.

Otro informe, concretamente el U-ranking, elaborado por el BBVA y el Instituto Valenciano de Investigación Económica, señalaba que Mondragon Unibersitatea es la tercera del Estado por ratios de empleabilidad.