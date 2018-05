Una banda que robaba en casas de Málaga se hizo con un botín de 500.000 euros en mes y medio Imagen de una cámara de seguridad en la que puede observarse a dos sospechosos (arriba). / SUR La Policía Nacional detuvo a sus tres miembros, que estaban asentados en Benalmádena y a los que se atribuyen 26 robos JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Jueves, 31 mayo 2018, 00:41

La banda integrada por tres hombres, de origen albanés, dedicada a asaltar viviendas y que ha sido recientemente desmantelada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se hizo con un botín de medio millón de euros durante el mes y medio en el que sus miembros llegaron a robar en 26 casas, según explicaron las fuentes consultadas por este periódico. Asimismo, precisaron que estas tres personas, que fueron detenidas, se hacían con vehículos, joyas y dinero en efectivo, entre otros.

Los agentes comenzaron a seguirle la pista a esta organización, especializada en asaltar viviendas durante la noche, después de un robo registrado en la barriada Miraflores del Palo en la capital. Los delincuentes habían forzado una de las ventanas del domicilio para acceder al interior, donde se apoderaron, entre otros, de dinero en efectivo y del coche del propietario, efectos que fueron valorados en unos 70.000 euros. Tras este caso, comenzaron a repetirse otros en el que los ladrones actuaban de la misma manera para robar en casas de Marbella.

Las pesquisas permitieron a los agentes localizar a la banda que se encontraba detrás de estos asaltos. Actuaba por las noches, incluso mientras los moradores dormían en el interior de las casas, y sus objetivos eran viviendas unifamiliares, a las que solían acceder escalando por sus fachadas. Sin embargo, según explicaron desde Interior, si no encontraban una ruta accesible, no dudaban en violentar las puertas y rejas de seguridad. Una vez dentro, se hacían con el dinero en efectivo, las joyas y los coches.

Vehículo sustraído

Los policías nacionales acabaron deteniendo a los tres miembros de la organización criminal, de origen albanés, cuando regresaban a la casa en la que se alojaban después de robar en tres viviendas de Marbella. Desde el Ministerio del Interior precisaron que estaban asentados en Benalmádena, donde fueron arrestados a bordo de un coche sustraído en uno de los asaltos, que eran los que usaban a la hora de desplazarse para cometer los robos.

Las fuentes consultadas por este periódico indicaron que uno de los hombres detenidos ha sido relacionado por los investigadores con otra operación realizada en 2012 después de que se produjeran 40 robos en viviendas. Al respecto, precisaron que el sospechoso, al saberse buscado entonces, se marchó a su país y se cambió la identidad, tras lo que regresó a España.

A los detenidos, para los que se decretó su ingreso en prisión tras pasar a disposición judicial, se les atribuyen 26 robos cometidos en Málaga y Marbella. Los agentes también han recuperado numerosos objetos procedentes de los asaltos y han intervenido 5.300 euros en efectivo y tres armas de fuego, entre otros efectos.