Autoescuelas malagueñas convocan una manifestación este lunes para exigir soluciones Participantes en la protesta realizada en Málaga hace unos días. / Álvaro Cabrera Señalan que han reducido más de un 75 por ciento el número de exámenes desde el inicio de los paros EP Málaga Domingo, 23 julio 2017, 16:56

Un grupo de autoescuelas de la provincia de Málaga ha convocado este lunes 24 de julio una manifestación para exigir soluciones a la Administración ante la huelga que los examinadores de tráfico llevan secundando desde el pasado mes de junio. La protesta, apoyada por la Asociación Provincial de Autoescuelas, convoca a los 180 centros de Málaga.

La manifestación, que será motorizada, comenzará a las 08.30 horas de este lunes en la zona del recinto ferial del Cortijo de Torres, continuando por camino de San Rafael y el paseo marítimo Antonio Machado hasta alcanzar a la Alameda Principal, llegando sobre las 13.30 horas de vuelta a la Jefatura Provincial de Tráfico.

Según ha explicado a Europa Press uno de los representantes de la convocatoria, Francisco Medina, la situación actual de las escuelas es "nefasta" y valora como "fundamental" el poder realizar los exámenes de tráfico a los alumnos.

Así, ha detallado que habitualmente tienen "un examen por semana", y desde el inicio de la huelga han pasado "de cuatro exámenes al mes a uno", lo que supone una reducción del 75 por ciento, concretando que en algunos centros están incluso por debajo de ese volumen de exámenes.

"He despedido a profesores, he tenido que prescindir de personal de administración porque no es sostenible, incluso los alumnos no quieren ir a exámenes teóricos puesto que saben que no se les podrá examinar de tráfico", ha explicado Medina sobre su autoescuela, agregando que algunos centros "están abocados al cierre".

Asimismo, ha subrayado que la protesta de este lunes está orientada "a la Administración" de tráfico, aclarando que el sector de las autoescuelas "no nos ponemos ni a favor ni en contra de los examinadores". "Es un tema laboral de ellos con la Administración. Igual que ellos tienen su derecho a huelga, nosotros tenemos derecho a trabajar y los alumnos a sacarse sus carnés", ha incidido.

No obstante, ha argumentado que esta situación con los examinadores "viene de muy largo", explicando que las autoescuelas "llevan años sufriendo los retrasos por la falta de personal examinadores".

Así, ha detallado que los examinadores tiene un cupo de 13 pruebas al día, y "hay que tener en cuenta que con 13 exámenes, al examinador apenas le da tiempo a evaluar correctamente a alumnos". "Tráfico está estrujando los tiempo de los examinadores, y la calidad la están dejando muy atrás", ha afirmado.

Por último, Medina ha apuntado que en agosto no hay huelga del colectivo examinador, pero es "como si la hubiera" ya que "el 60 por ciento de la plantilla se va de vacaciones".

La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ha convocado huelga los lunes, martes y miércoles hasta el 31 de julio; y estima comenzar un paro indefinido a partir del 4 de septiembre si no se desbloquea la situación. El motivo de la protesta es la petición de un incremento del complemento específico --de unos 200 euros al mes--, así como mejorar las condiciones laborales de su puesto al haber un déficit en el número de funcionarios examinadores.