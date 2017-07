El alcalde pide a Fomento que «no se precipite» con el 'by pass' del AVE Málaga-Sevilla El regidor ha incidido en que el Gobierno central debe «reflexionar bien» y optar por una solución «que tenga ambición» EP Miércoles, 5 julio 2017, 15:00

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha solicitado al Ministerio de Fomento que "no se precipite" con la solución del 'by pass' del AVE entre Málaga y Sevilla en el municipio cordobés de Almodóvar del Río "y no quiera recuperar el tiempo perdido por culpa de la Junta de Andalucía", que hace diez años, ha dicho, pudo apostar por este enlace pero no lo hizo "porque tenía otra estrategia".

Por ello, el regidor ha incidido en que el Gobierno central debe "reflexionar bien" y optar por una solución "que tenga ambición". Así, ha sostenido que lo más idóneo sería una vía doble, y no única, ya que considera que esta conexión entre ambas capitales andaluzas tendrá una demanda "importante".

Sí ha considerado erróneas las palabras del consejero de Fomento, Felipe López, cuando aludió a la inseguridad de la solución adoptada por el Gobierno central, con una curva de radio 500 metros. Según De la Torre, el titular de este departamento de la Junta "no fue correcto" porque "el Ministerio lleva razón con que lo que plantea lleva toda la seguridad".

No obstante, sí cree el alcalde de Málaga que no es igual ir en AVE a Sevilla pasando por Córdoba que ir directamente y sin paradas desde Málaga hasta la capital hispalense y viceversa; de ahí su apuesta por la doble vía. Pero De la Torre ha recordado que en 2007 cuando se completó la línea Málaga-Madrid de AVE "el Gobierno central planteó hacer la conexión hacia Sevilla y la Junta se negó a esa obra".

A su juicio, "hay responsabilidad de la Junta" en este sentido, acusando al Gobierno andaluz de "falta de estrategia y visión para interconectar Sevilla con Málaga y luego con Granada".