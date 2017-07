El alcalde de Málaga mantiene su postura sobre la conexión del AVE a Sevilla De la Torre considera que la opción del 'by pass' de mayor radio es mejor que la que propone Fomento FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Viernes, 7 julio 2017, 13:56

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a defender este viernes su postura de que el Ministerio de Fomento contemple la opción de que el futuro 'by pass' de Almodóvar del Río de la línea del AVE tenga un radio más amplio para que el tren no tenga que reducir tanto la velocidad y así acortar los tiempos de viaje entre Málaga y Sevilla, que con la propuesta que contempla el Gobierno y ayer defendió el ministro Íñigo de la Serna acortaría el trayecto hasta una hora y media, siempre que se supriman las paradas intermedias en Antequera y Puente Genil. «Creo que la opción C —la de mayor radio—, sin ser perfecta es algo mejor que la A —la que plantea Fomento—, y ya que no es una cuestión de dinero, considero que mejorando la C se podría quitar algo masrde tiempo, además de lo que supone esa conexión directa entre ambas ciudades sin paradas», ha afirmado el regidor, quien ha avalado el mensaje de diálogo con la Junta y los ayuntamientos que ofreció el ministro remarcando que «vale la pena estudiarlo».

Por lo demás, De la Torre ha aplaudido los proyectos anunciados ayer por Fomento, destacando en el caso de la capital la conexión de la autopista de las Pedrizas con la ronda oeste y el enlace norte del aeropuerto, una obra que, como ha destacado, «tiene que ser compatible con el vial distribuidor que compete a la Administración autonómica».