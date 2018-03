La agricultura y la ganadería, los grandes beneficiados de la borrasca Emma en Málaga Imágenes de la lluvia, en el Centro de Málaga. / Salvador Salas Las asociaciones agrarias coinciden en señalar que las lluvias registradas de la provincia no han podido venir mejor a los diferentes cultivos AGUSTÍN PELÁEZ Málaga Jueves, 1 marzo 2018, 11:40

“Fantástica”. “Mejor no puede ser”. “Le está viniendo bien a todos los cultivos e incluso al ganado”. Así han calificado las asociaciones agrarias malagueñas las lluvias recogidas en el campo de la provincia desde ayer, con casi 80 litros por metros cuadrados en algunos puntos, al considerar que no hay un sólo cultivo, ya sea de huerta, cereal y arboleda al que este agua no le esté viniendo bien. “Estábamos al límite, casi asfixiados. Los olivos llevan tiempo con falta de precipitaciones. En el viñedo, aunque ya se había realizado la poda todavía muchos agricultores no habían labrado el suelo debido a la sequía. Lo mismo sucede con el cereal. El campo estaba seco”, ha manifestado e secretario provincial de COAG Málaga, Antonio Rodríguez, para quien la ganadería también ha recibido este agua con los brazos abiertos. “Los pastos no salías. Llevamos semanas sacando al ganado y lo único que encontrábamos era polvo. Algunos ganaderos estábamos teniendo problemas incluso para comprar el forraje de la próxima cosecha para alimentar a nuestras explotaciones debido a que al no llover no tenían garantías de poder producirlo”, ha señalado Rodríguez.

Para el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, tal y como están cayendo estas lluvias no hay un sólo sector del campo malagueño que no esté recibiendo al Emma “como agua de mayo”. “Las siembras de primavera ya están hechas en casi toda la provincia y este agua les viene estupendamente, como le está viniendo también muy bien al olivar. La cosecha de aceituna está prácticamente concluida, sólo queda un 15% por recolectar, sin embargo este agua le está viniendo muy bien. El problema puede ser el viento, aunque no tenemos conocimiento de ninguna incidencia y de que haya tirado fruta en ninguna zona”, ha declarado Bellido.

Francisco Torres es uno de los mayores productores de sandías de la provincia. Acaba de iniciar la siembra de esta fruta veraniega y aunque no requiere demasiada agua, Torres señala que siempre que no se produzca ningún encharcamiento, no se verá afectada. Lo único negativo es que retrasará la siembra de otras explotaciones. Los productores de sandías realizan una siembra escalonada para que la producción se produzca también escalonada y no coincidan en una única fecha, evitando así el exceso de oferta.

Según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, este agua favorece asimismo a los cítricos y al tropical, así como al almendro, siempre que ya se haya producido la polinización en las zonas donde todavía está en flor. “Es la única duda que tenemos”.

Para el secretario provincial de UPA Málaga, Francisco Moscoso, este agua está siendo muy buena para el campo, siempre que siga cayendo como hasta ahora, no de manera torrencial. “No está produciendo daños. Todo lo contrario. Lo que nos hace falta es que siga lloviendo así un mes y medio por lo menos”, ha señalado Moscoso, para quien lo deseable es que estas lluvias sirvan también para elevar el nivel de los acuíferos y con ello el de los pozos, y recargar los embalses.

Según el Servicio Automático de Información Hidrológica de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Hidrosur), los pantanos de la provincia apenas han notado de momento aportaciones de agua con motivo de las lluvias, ya que se mantienen en los 205,84 hectómetros cúbicos, apenas el 33% de capacidad.