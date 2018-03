Aemet activa de nuevo el aviso naranja por lluvias fuertes este viernes en Málaga

El Centro Meteorológico de Aemet en Málaga ha activado de nuevo el aviso naranja por lluvias fuertes este viernes en Málaga. En concreto, se pueden producir acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas. El aviso se refiere a las zonas de la capital, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. Estará en vigor durante la madrugada y hasta las 15.00 horas del viernes.

Además, existe otro aviso por el riesgo de que se acumulen hasta 20 l/m2 en sólo una hora (amarillo). En este caso, se extiende también a la zona de Ronda. Durante el resto de la jornada también seguirá lloviendo con cierta intensidad, según Aemet, y se pueden acumular hasta 50 litros hasta la próxima medianoche. Asimismo, persiste el riesgo de viento fuerte y de temporal marítimo.

00:20 Vídeo. Así baja el río Guadalmedina. / Pedro J. Quero

Mucha agua y de calidad para el campo malagueño; poco alivio para la sequía. Este es el resumen de que ha dejado hasta ahora la borrasca Emma en la provincia. Se han recogido más de cien litros por metro cuadrado, especialmente en la Serranía de Ronda. Además, no han caído fuertes trombas (salvo la que sacudió hacia las 5.00 de la madrugada, aunque por poco tiempo), sino que ha sido una precipitación abundante y constante, la más adecuada para los cultivos y la ganadería. La zona más húmeda fue el eje formado por las localidades rondeñas de Jubrique y Pujerra, ambas con 103 litros por metro cuadrado, en el acumulado de los dos días (miércoles y jueves).

En lo que respecta a las reservas, las presas situadas en los dos extremos de la provincia: La Viñuela (Axarquía) y La Concepción (Costa del Sol) han recogido 78 y 63 l/m2, respectivamente, por lo que las escorrentías han propiciado un leve aumento de los recursos almacenados: ha pasado de 205 a 210 hectómetros cúbicos. Esto es, poco más que el consumo equivalente de la capital en un mes.

En cambio, el frente ha pasado de momento sin pena ni gloria por los embalses del sistema Guadalhorce (que son los que abastecen a la capital), y que recogen de momento poco más de 24 litros por metro cuadrado, según la información disponible en el sistema Hidrosur, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. La situación de escasez persiste por tanto, con las reservas a un nivel que supone cien hectómetros cúbicos por debajo que hace justo un año. Al menos, en lo que se refiere al abastecimiento de la población, otra de las piezas clave, como es la sierra de Mijas, ha recibido 74 l/m2; y el azud de Aljaima, en el río Guadalhorce (que surte a la ciudad de Málaga), 36. El pluviómetro del aeropuerto, que es el que sirve de referencia para la provincia, supera ya los 66; y con lo que se espera durante la jornada de hoy se puede duplicar esa cifra, hasta sumar unos 130, según las previsiones del Centro Meteorológico de Aemet. El del Palacio de la Tinta, donde tiene su sede Hidrosur, suma 62.

«Fantástica, mejor no puede ser, le está viniendo bien a todos los cultivos y al ganado». Así han calificado las asociaciones agrarias las lluvias recogidas en el campo desde el miércoles. No hay un sólo cultivo, ya sea de huerta, cereal o arboleda al que este agua no le esté viniendo bien. «Estábamos al límite, casi asfixiados. Los olivos llevan tiempo con falta de precipitaciones. En el viñedo, aunque ya se había realizado la poda, todavía muchos agricultores no habían labrado el suelo debido a la sequía. Lo mismo sucede con el cereal. El campo estaba seco», manifiesta el secretario provincial de COAG Málaga, Antonio Rodríguez, para quien la ganadería también ha recibido este agua con los brazos abiertos. «Los pastos no salían. Llevamos semanas sacando al ganado y lo único que encontrábamos era polvo. Estábamos teniendo problemas incluso para comprar el forraje de la próxima cosecha para alimentar a nuestras explotaciones ya que, al no llover, no tenían garantías de poder producirlo», añade.

Foto superior, balsas de agua en la Avenida de la Paloma. Abajo, Centro de Málaga. La última foto, palmera caida que ha cortado el tráfico en los Baños del Carmen. / Pedro Quero | Salvador Salas | Javier Martín

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Málaga, Baldomero Bellido, coincide en que tal y como están cayendo estas lluvias no hay un sólo sector que no esté recibiendo a Emma «como agua de mayo». «Las siembras de primavera ya están hechas en casi toda la provincia y esto les viene estupendamente, como también al olivar. La cosecha de aceituna está prácticamente concluida, sólo queda un 15% por recolectar, y le está viniendo muy bien». A lo que añade:«El problema puede ser el viento, aunque no tenemos conocimiento de ninguna incidencia ni de que haya tirado fruta en ninguna zona». Según este colectivo, la lluvia favorece asimismo a los cítricos y al tropical, así como al almendro, siempre que ya se haya producido la polinización en las zonas donde todavía está en flor. «Es la única duda que tenemos».

00:19 Vídeo. El balneario, esta mañana. / SUR

Para el secretario provincial de UPA Málaga, Francisco Moscoso, la borrasca está siendo muy buena para el campo, siempre que siga cayendo como hasta ahora, no de manera torrencial. «No está produciendo daños, todo lo contrario. Lo que nos hace falta es que siga lloviendo así un mes y medio por lo menos», señala, y añade que lo deseable es que sirvan también para elevar el nivel de los acuíferos y con ello el de los pozos, y para recargar los embalses.

Francisco Torres es uno de los mayores productores de sandías de la provincia. Acaba de iniciar la siembra de esta fruta veraniega y aunque no requiere demasiada agua, apunta que no se verá afectada, siempre que no se produzca un encharcamiento. Lo único negativo es que retrasará la siembra de otras explotaciones. Los productores realizan una siembra escalonada para que la producción sea igual, y no coincidan en una única fecha, para evitar el exceso de oferta.

Todas los avisos de Aemet se cumplieron ayer y el viento, la lluvia y el oleaje causaron un total de 158 incidencias desde el miércoles, 40 de ellas en las últimas horas, según el servicio 112 de la Junta de Andalucía. El nivel naranja por fuertes rachas de componente suroeste, de hasta 76 km/h, según Aemet, obligaron ayer a desviar ocho vuelos con destino al Aeropuerto de Málaga por seguridad. De estos, tres fueron a Almería, dos a Granada, uno a Sevilla, otro a Alicante y el último a Faro, en Portugal, según la información facilitada por Aena.

Una mujer resultó herida leve, con una lesión en el tobillo tras caérsele encima parte de una palmera en la calle San Juan de la Cruz de Fuengirola y ha sido derivada a un centro hospitalario. No fue la única: otro ejemplar se cayó sobre la carretera en la calle Bolivia, en la capital, cerca de los Baños del Carmen, sin causar daños personales, aunque sí retenciones de tráfico. Una vez más, el temporal marítimo se ha cebado con este enclave. Las olas de tres metros y los vientos de suroeste de fuerza siete, según el aviso de Aemet, han anegado la terraza y el salón, donde la estampa era ayer desoladora, con las mesas montadas para recibir a los comensales, sobre una gruesa lámina de agua. Lo peor es que se teme que la situación de inestabilidad en el litoral se prolongue. «Así estamos hoy y no se cuantos días más, y las administraciones pasando olímpicamente», afirma José Luis Ramos, uno de los socios del restaurante. «Esto va minando cada día más el edificio y las consecuencias pueden ser nefastas».

En cuanto a las incidencias por inundaciones, tres personas quedaron atrapados en el interior de un coche en el río Vélez, en el municipio de Vélez-Málaga, y tuvieron que ser remolcados por un todoterreno hasta la carretera. El río Guadalhorce se desbordó a su paso por Villanueva del Rosario, en el límite con Villanueva del Trabuco, según explicó el alcalde del primero, José Antonio González. No se produjeron incidentes graves ni hubo daños personales, aunque el agua anegó varios caminos y carreteras, y causó desperfectos en la red potable. Asimismo, la salida de numerosos ríos y arroyos inundó de todo tipo de maleza (restos de podas, troncos de árboles, cañas y envases) las playas del litoral de la Axarquía. Este es el caso de Algarrobo Costa y Mezquitilla, que ayer aparecieron repletas de basura. La mayor parte fue arrastrada por el cauce del río Algarrobo.

Problemas de tráfico

El tráfico se complicó por las balsas de agua, principalmente en las carreteras secundarias, aunque la incidencia más destacada se produjo en la A-7, en el kilómetro 169, sentido Barcelona, a su paso por Benahavís, donde un camión accidentado obligó a cortar uno de los carriles. A las 10.00 se registraban retenciones de casi siete kilómetros. El camión se retiró sobre las 11.30 horas.

La Policía Local de Rincón de la Victoria cerró los túneles de El Cantal por desprendimientos. Según el alcalde, Francisco Salado, aunque no hubo daños, la situación se mantendrá como medida preventiva. También hubo que actuar en el mismo municipio por caída de piedras y elementos del mobiliario.

En Ronda, el Ayuntamiento cerró los parques y el cementerio. La caída de varios árboles ocasionó daños en vehículos y problemas de tráfico. También se registraron varias anegaciones y cortes de luz, al igual que en varios municipios de la comarca. En Marbella un particular alertó de un velero a la deriva, del que se hicieron cargo efectivos de Salvamento Marítimo.