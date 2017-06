El acusado de quemar la casa de su madre en Estepona no recuerda nada El procesado, que se enfrenta a 18 años de cárcel, asegura que había consumido drogas y que no tenía motivos para prender fuego a la vivienda ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Jueves, 15 junio 2017, 12:38

El hombre acusado de prender fuego a la casa de su madre en Estepona ha asegurado esta mañana ante los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga que no recuerda nada de lo que ocurrió. Durante el juicio, ha explicado que no sabe precisar si fue él o no quien quemó la vivienda, ya que por aquel entonces tenía problemas con el consumo de drogas.

El procesado ha insistido en que no tenía motivos para quemar la casa. "La vivienda no tenía ni seguro", ha apuntado. Es por ello que su defensa ha solicitado la libre absolución, además de que, pese a que un testigo lo sitúa descolgándose por el balcón de la casa, "no hay certeza de que el acusado estuviese dentro de la misma".

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de mayo de 2014 en Estepona. En concreto en una vivienda situada en la calle Bermúdez de esta localidad costasoleña, que pertenecía a la madre del acusado en esta causa.

Sobre las 04.50 horas, el procesado le prendió fuego a la casa. Así lo considera probado la fiscal, quien ha apuntado esta mañana que con esta acción el hombre puso en peligro la vida y la integridad física de varios vecinos, ya que había riego de propagación a otros domicilios, algo que hubiera ocurrido si no actúan rápidamente los bomberos.

La representante del Ministerio Público ha explicado que el incendio se originó en el dormitorio, que estaba situado al fondo de la vivienda y que, para provocarlo, el procesado quemó el colchón de la cama de esta estancia. La fiscal ha insistido en que la testigo le vio descolgándose por el balcón y que poco después comenzó el fuego.

La fiscal considera que el procesado cometió un delito de incendio y solicita a los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia malagueña que sea condenado a 18 años de prisión.