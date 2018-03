Absuelto de abusar de su nieta de 8 años por incoherencia en el relato de los hechos en Málaga Los magistrados destacan que una caricia haya podido sacarse de contexto para usarla en el proceso de separación entre los padres de la pequeña EFE Miércoles, 7 marzo 2018, 14:25

Un hombre ha sido absuelto de un delito de abuso sexual a su nieta, de 8 años, por las incoherencias del relato acusatorio unido a la situación de conflicto entre los padres de la menor, que privan a la madre de una posición de neutralidad en el relato de hechos.

La madre presentó la denuncia de abusos a su hija tres meses después de que supuestamente hubieran ocurrido los hechos y tras la interposición de la demanda civil por parte del padre que reclamaba la guardia y custodia de la niña, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

Según la denuncia, la pequeña aseguró que su abuelo estaba viendo la televisión y que le dijo que se sentara con él, le puso la mano en el hombro y la fue bajando por la espalda hasta meterle la mano en las nalgas por fuera de la ropa.

Estos hechos supuestamente ocurrieron entre el 20 a 26 de diciembre de 2014 cuando la pequeña, sus dos hermanos y su padre visitaron a sus abuelos paternos y la relación de pareja ya estaba rota. El 4 de enero de 2015, la madre llamó al padre y le dijo que la niña tras volver del domicilio materno le había comentado que el abuelo le había tocado el culo.

A finales de febrero, el padre de la menor comunicó a su exmujer que le había interpuesto una demanda de medidas y que había solicitado la custodia compartida. Una semana más tarde, la madre interpuso denuncia contra el abuelo asegurando que éste había tocado el culo a la nieta.

Los magistrados en los fundamentos de derecho destacan que "existe el riesgo objetivo de que una caricia del abuelo a la niña, se haya podido sacar de contexto para utilizarla con el fin de obtener una ventaja en el proceso de separación iniciada a instancia del padre".

Además para los magistrados "explicaría las incoherencias apreciadas" así como las contradicciones, aunque no dicen que no haya podido suceder, pero reiteran que no se ha podido determinar que su relato sea absolutamente creíble.