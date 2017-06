Más de siete mil jóvenes malagueños se enfrentan a la nueva prueba de acceso a la universidad

Ha llegado la hora de la verdad para miles de jóvenes malagueños. 7.261 estudiantes se enfrentan desde las 9 de esta mañana a la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad (PEvAU) y a la prueba de admisión. A las 8.30 estaban citados en las distintas sedes de los tribunales. Como la del aulario López de Peñalver, situado junto a la Facultad de Medicina y cerca del hospital Clínico. Aquí han sido citados estudiantes de los institutos Emilio Prados, Litoral, Miraflores de los Ángeles, Profesor Isidoro Sánchez, Santa Bárbara, Vicente Espinel y de los colegios Cerrado de Calderón y El Pinar, así como los alumnos que han superado el Bachillerato a distancia. En total, 9 sedes en la capital y 8 en la provincia. El presidente del tribunal comenzó el llamamiento de los alumnos, por orden alfabético. Previamente les ha advertido de las consecuencias de que alguno sea sorprendido copiando: será expulsado del aula y no podrá realizar ningún otro examen. También ha recordado que no se permite ningún aparato electrónico. Y que hasta pasada media hora no se puede abandonar el aula del examen.

Algunos han llegado tranquilos, otros repasando a última hora. Algunos padres y muchos profesores acompañándolos. Tras nombrarlos, los estudiantes han presentado el resguardo de haber pagado las tasas correspondientes. Al mismo tiempo, se les entregaba una hoja con unas pegatinas con código de barras: es la identificación de sus exámenes, ya que en la hoja que entreguen para corregir no puede ir su nombre.

Olvidó pagar

La llamada a los alumnos ha transcurrido sin incidencias. Un joven se ha dado cuenta al recibir los codigos de barras que tenía solo las de la prueba de acceso pero no de las asignaturas para subir nota (fase de admisión): no pagó las tasas correspondientes a esas asignaturas.

Durante esta mañana los estudiantes se examinarán de Lengua Castellana y Literatura, lengua extranjera e Historia de España, con un descanso de tres cuartos de hora entre cada examen. Son tres días de exámenes, por las mañanas, y la tarde del miércoles se destina a las posibles incompatibilidades horarias.

/ F. G.

Necesidades especiales

Este año se examinan 7.261 estudiantes, 3.033 chicos y 4.228 chicas. 6.009 han terminado el Bachillerato y 272 provienen de los ciclos formativos. Otros 980 son estudiantes que solo harán la prueba de admisión (la que sirve para subir la nota). Este año, un total de 99 alumnos han solicitado a la Universidad de Málaga la adaptación de los exámenes a sus necesidades educativas o discapacidad. Así, por ejemplo, hay un estudiante ciego y en otro caso hay intérprete de signos. En el López Peñalver hay dos aulas reservadas para estos alumnos, pero de siete matriculados solo se ha presentado uno.

Las notas estarán disponibles el día 23 a las 9 de la mañana, en la web de la UMA. Desde ese día se podrán preinscribir en la carrera que deseen a través de Distrito Único Andaluz. Los que no estén de acuerdo con su nota podrán solicitar una segunda corrección. Pero deben tener en cuenta de que les puede bajar la nota. Hasta ahora, los estudiantes podían reclamar la calificación, y el mismo profesor volvía a corregir el examen, y sólo podía cambiar la nota a mejor. Si seguía en desacuerdo podía solicitar la doble corrección, que ya sí podía suponer bajar la nota. Pero la orden de diciembre de 2016 que determina las características de la prueba solo habla de «segunda y en su caso tercera corrección por profesores diferentes», por lo que la nota puede subir, bajar o quedarse igual. En la segunda corrección, si la diferencia es menor a dos puntos, la calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones. Si existiera una diferencia de dos o más puntos entre las dos calificaciones, se efectuará, de oficio, una tercera corrección, y la calificación final será la media aritmética de las tres. Pero, claro, esta nota final puede ser superior, pero también inferior la que tenía inicialmente. Los interesados también pueden solicitar la visualización de los ejercicios (en un monitor de ordenador), aunque esto no implica que se pueda modificar su nota.