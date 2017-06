Unas 'reválidas' de prueba

Solo tienen carácter muestral (se realiza a un determinado número de estudiantes, de centros previamente seleccionados) y no tendrán efectos académicos, pero aún así la Consejería de Educación considera que es de gran interés el resultado que arroje esta primera evaluación final de Primaria y Secundaria, las temidas reválidas que el ex ministro Wert introdujo en la LOMCE como examen final obligatorio para conseguir el título de Secundaria y promocionar a Bachillerato, aunque en Primaria no tenía efectos académicos. La paralización de la aplicación de la LOMCE, en virtud de un Real Decreto del pasado mes de diciembre, modificó esta evaluación individualizada. De esta manera señalaba que la evaluación de la ESO «tendrá finalidad diagnóstica y carácter muestral, su finalidad será por tanto la evaluación del sistema educativo en su conjunto con vistas a la mejora de su calidad y equidad». Una Orden ministerial publicada a principios de mayo reguló que la evaluación final de la ESO se aplicará a alumnos que se encuentren cursando cuarto curso de Secundaria, con independencia de sus calificaciones.

En la provincia se están realizando estas pruebas en 25 colegios de Primaria y en 15 institutos. Han comenzado este miércoles con las evaluaciones correspondientes a Competencia en comunicación lingüística y Competencias básicas en ciencia y tecnología en el caso de Primaria y sobre Lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia en el caso de Secundaria. Y este jueves será el turno de las pruebas relacionadas con la Competencia matemática y en Lengua extranjera en Primaria y de Matemáticas y primera Lengua extranjera en Secundaria.

En el conjunto de Andalucía han sido seleccionados 96 institutos y 147 colegios, lo que representa aproximadamente un seis por ciento del alumnado. Afectarán a unos 5.800 alumnos y alumnas en cada etapa.

La selección, como recoge la orden ministerial que regula estas pruebas, se ha realizado atendiendo al criterio territorial y también de acuerdo al índice socioeconómico y cultural de los centros. Al mismo tiempo, la muestra debe reflejar la pluralidad de centros docentes, con participación de públicos, privados y concertados.

Agencia de Evaluación

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, dependiente de la Consejería de Educación, ha sido la encargada de preparar estas pruebas. En este sentido, su directora, Aurelia Calzada, ha explicado que se ha facilitado a los centros seleccionados tanto los cuadernillos de las pruebas como los cuestionarios de contexto para recoger información sobre la situación socioeconómica de su alumnado.

Las pruebas servirán para «tomar decisiones que nos permitan mejorar nuestro sistema educativo», afirma la directora de la Agencia de Evaluación

Destaca que estas evaluaciones finales han sido preparadas por los propios profesores de centros que imparten estos niveles curriculares, aunque de la corrección se encargará la Agencia, para «quitar presión a los docentes» en esta etapa de final de curso.

Esta evaluación final dará lugar a dos informes, según Aurelia Calzada. Uno se enviará al propio centro que ha participado, para que pueda conocer el nivel de adquisición de competencias de su alumnado, y otro a la Consejería, con información sobre las debilidades y fortalezas que haya podido detectar y para que la Administración educativa «pueda tomar las mejores decisiones», asegura.