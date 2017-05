Málaga exporta estudiantes universitarios

Su vocación, la Medicina, la ha llevado a mil kilómetros de Málaga. Paloma Aguado estudia en la Universidad de Santiago de Compostela esta carrera, que no pudo hacer en la Universidad de Málaga porque se quedó una décima por debajo de la nota de corte. Laura Bengoechea, una joven de Estepona, podría estar estudiando Bellas Artes en Sevilla, pero acudió a la Universidad del País Vasco para hacer la matrícula provisional y se enamoró de aquel campus, donde estudia el grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Y hay otros que tienen que cruzar el Atlántico para acudir a su universidad: 14 están matriculados en La Laguna y otros 27 en Las Palmas de Gran Canaria, la más alejada de Málaga, 1.600 kilómetros. Constituyen este ‘mapa de la emigración universitaria’, que obliga a más de ocho mil jóvenes a hacer cientos e incluso miles de kilómetros para poder estudiar.

SUR ha consultado a todas las universidades españolas, públicas y privadas, para conocer el número de estudiantes malagueños matriculados en este curso escolar en algunos estudios de grado o máster. El resultado es que son casi ocho mil los jóvenes que tienen que salir de la provincia, unos 6.500 en universidades públicas y otros 1.200 en centros privados.

De Santiago de Compostela a Gerona, de Lérida a las Canarias, son muy pocas las universidades españolas donde no hay un estudiante malagueño. Llama la atención los 17 estudiantes en Lleida o los 13 de Girona. En la de Barcelona son 72 y en la Autónoma de esta misma capital son otros 43. Madrid suma casi 600 estudiantes, aunque la Autónoma no tiene los datos provincializados. Cerca, en Alcalá, hay otros 61.

Granada y Sevilla

Dentro de Andalucía, es Granada el destino preferido de los universitarios malagueños. Allí estudian más de tres mil alumnos, tanto carreras que se pueden cursar en la UMA como grados que no oferta la malagueña. Es el caso de Antonio Coín, joven que consiguió hace dos años la mejor nota de selectividad y que estudia en Granada el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática, de cinco años. El curso pasado estuvo en una residencia y este se ha cambiado a un apartamento. Asegura que está «muy contento» con la carrera que ha elegido. Aunque es una de las más duras, a Antonio le va «muy bien». En primero empezaron 60, y ya este curso quedan 40 alumnos.

En la UMA tampoco se puede estudiar el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (el antiguo INEF), la carrera de Fernando González, que ya está en el segundo curso. Dudó entre Arquitectura en Málaga y el grado que estudia en Granada, y se decantó por este último «por vivir una experiencia diferente». Se aloja en una residencia universitaria que está muy cerca de la facultad, en Maracena. Reconoce que después de un primer curso en el que «te lo tomas algo más relajado, por la novedad», en éste «estoy más centrado». En su clase hay varios malagueños y en todo el grado son 124. El año pasado comía en la residencia, pero ahora, en esa prueba de la madurez que adquieren los jóvenes al vivir fuera, cocina en su apartamento.

Bellas Artes es otro de los grados ausentes de la oferta académica de la UMA. Es lo que ha llevado a Laura Bengoechea de Estepona al País Vasco. «Me iba a ir a Sevilla, pero vine aquí para hacer la matrícula provisional mientras me concedían plaza en Sevilla; me encantó esta universidad y decidí quedarme aquí». En la Universidad del País Vasco hay matriculados 25 estudiantes malagueños. Laura estudia el grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y vive en una residencia. Solo vuelve a casa por vacaciones y dice que está muy satisfecha de la decisión que tomó.

Otras carreras que no se estudian en Málaga cuentan con un elevado número de estudiantes malagueños. Por ejemplo, en Granada estudian Farmacia 180 personas y otras 69 Odontología. En Cádiz, Ingeniería Aeroespacial la estudian 16 personas (35 en Sevilla), y otras 20 Náutica. Caminos, Canales y Puertos en la Politécnica de Madrid tiene matriculados a 20 malagueños, y otros 60 en Aeronáutica. Ingeniería Agrícola ha llevado a 28 jóvenes a Sevilla y a 11 a Almería. Veterinaria se estudia en Murcia (12), Extremadura (14) o Zaragoza (4).

Medios y recursos limitados, según el rector de la UMA

Cada curso, unos cuatro mil estudiantes se quedan a las puertas de la UMA. No hay más capacidad y la limitación de plazas se corresponde con los «medios y recursos limitados de que disponemos, no tenemos posibilidad de atender a más estudiantes», señala el rector, José Ángel Narváez. «Es una pena que ocho mil estudiantes se tengan que ir fuera, pero al mismo tiempo tenemos unos 40.000 estudiantes. La UMA tiene una oferta amplia y suficiente, que atiende a la mayoría de la población y de la mejor forma posible», señala. El rector se refiere también a una «cierta tradición», según algunas comarcas, de enviar a los alumnos a Granada o Sevilla. En todo caso, según Narváez, es «una satisfacción» que cualquier joven andaluz pueda estudiar en una universidad pública que está a menos de dos horas de su domicilio familiar. «El modelo andaluz proporciona la misma calidad y los mismos medios en las nueve universidades, no importa que el de Córdoba venga a Málaga o que el malagueño estudie en Sevilla, en todas vamos a encontrar la misma calidad en un sistema de trabajo coordinado y con las mismas posibilidades para todos los universitarios, independiente de su lugar de procedencia», sostiene el rector de la UMA.